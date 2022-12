Co zdrożeje w 2023 roku?

Rok 2023 zapowiada się nie najlepiej. To rok gigantycznych podwyżek cen. Co zdrożeje od nowego roku? Najprościej rzecz ujmując - niemal wszystko. Ale niektóre podwyżki bardzo mocno uderzą nas po kieszeniach. Co najbardziej zdrożeje w 2023 roku? W górę idą ceny niemal wszystkiego. Więcej zapłacimy za prąd, paliwo, alkohol, żywność, wyższe będą niektóre podatki i składki do ZUS. Do tego będzie utrzymywać się wysoka inflacja. Zatem wszystko wskazuje na to, że czeka nas rok grozy. Jak sobie radzić w tak trudnej sytuacji? Przy wysokich stopach procentowych, lepiej się nie zapożyczać. Pozostaje nam maksymalne zaciskanie pasa i ograniczanie zbędnych wydatków. W galerii zamieszczonej w artykule prezentujemy, co najbardziej podrożeje w 2023 roku. Zobacz zatem, o ile mogą podrożeć w 2023 roku podatki od nieruchomości, psa, podatki rolnicze, rachunki za prąd czy gaz, ceny alkoholu i papierosów, ceny paliwa, a także mandaty za wykroczenia drogowe czy złamanie przepisów skarbowych, więcej zapłacimy też za przejazdy autostradami. Wciąż pod wielkim znakiem zapytania stoi wysoka inflacja (szacuje się, że w drugim kwartale 2023 roku może wzrost cen już hamować) i stopy procentowe w bankach, które to miały rozpędzoną inflację powstrzymać.

