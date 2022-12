Ostatni moment na niższe ceny prądu! Musisz złożyć jeden wniosek

Ostatni standardowy przelew w tym roku! Kiedy można go wykonać?

Ceny energii będą zamrożone. Ale tylko do pewnego pułapu. Ale nie dla wszystkich ceny prądu w 2023 roku wzrosną. Są ustanowione limity, które będą objęte cennikiem z 2022 roku. Ich przekroczenie będzie skutkowało tym, że pobory energii ponad limit będą wyceniane według nowego wyższego cennika.

Gospodarstwa domowe, które nie przekroczą określonego limitu zużycia prądu, mają gwarancję, że ich opłaty za prąd w 2023 r. się nie zmienią.

Limity te wynoszą:

2000 kWh — większość gospodarstw domowych;

2600 kWh — dla gospodarstw domowych, w których jest osoba niepełnosprawna;

3000 kWh — dla rodziców co najmniej trójki dzieci mających Kartę Dużej Rodziny, a także dla gospodarstw domowych rolników.

W przypadku pierwszego limitu — 2000 kWh — pułap zużycia energii przysługuje ustawowo i będzie można z niego korzystać bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności. Inaczej jest w sytuacji osób niepełnosprawnych, rodziców mających Kartę Dużej Rodziny i rolników – one muszą złożyć oświadczenia u sprzedawcy prądu, że mają prawo do wyższego limitu. Firmy energetyczne na swoich stronach internetowych opublikowały wzory takich oświadczeń.

Wystarczy je pobrać, wypełnić i złożyć. Można to zrobić:

w formie papierowej – oświadczenie należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i albo osobiście złożyć w punktach obsługi klienta firmy energetycznej, która dostarcza nam prąd,

wysłać pocztą;

elektronicznie – przez biura obsługi klienta firmy energetycznej, która sprzedaje ci prąd.

Przy tym rodziny wielodzietne muszą załączyć do oświadczenia numer Karty Dużej Rodziny i jej kopię. Natomiast rolnicy muszą przedstawić, kopię decyzji o podatku rolnym. Jedynie osoby niepełnosprawne nie muszą nic załączać do oświadczenia (w ich przypadku byłoby to orzeczenie o niepełnosprawności).

UWAGA! Żaden przepis ustawy nie upoważnia zakładu energetycznego do żądania od składających oświadczenie numeru PESEL, numeru telefonu, adresu email, numeru dowodu osobistego.

Ostateczny termin, do którego trzeba złożyć oświadczenia, upłynie 30 czerwca 2023 r. Kto go przegapi, będzie mieć w przyszłym roku prawo tylko do limitu zużycia w wysokości 2000 kWh. Według przepisów ustawy osoby, które posiadają już Kartę Dużej Rodziny powinny je złożyć w pierwszym możliwym terminie, czyli niezwłocznie.

Proporcjonalne zmniejszenie limitu 3000 kWh w 2023 r.

Jak już pisaliśmy na łamach Super Biznesu, prawo do skorzystania z tegorocznych cen prądu do pełnego limitu 3000 kWh, będą miały tylko te gospodarstwa, które zdobyły Kartę Duże Rodziny do końca 2022 r. Ustawa o zamrożeniu cen energii, mówi, że limit ten zmniejsza się o 1/12 za każdy miesiąc upływający w 2023 r. Każdy następny miesiąc bez okazania Karty oznacza odjęcie od limitu 3000 kWh po niższej cenie, kolejnych 250 kWh. Im szybciej rodzice postarają się o Kartę Dużej Rodziny (spełniając warunki), tym lepiej dla ich domowego budżetu.

