Dodatek 273 zł do emerytury na kontach seniorów. Kto go otrzymał?

Wypłata 13. emerytury w 2025 roku. Terminy wypłat z ZUS

ZUS intensywnie realizuje wypłaty trzynastych emerytur, aby uprawnieni otrzymali dodatkowe środki jeszcze przed Wielkanocą. Jak informuje ZUS, dotychczas świadczenia trafiły do osób, których termin wypłaty emerytury lub renty przypadał na 1, 6 i 10 kwietnia. "Przyznanie 13. emerytury klientom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe w terminie płatności 25 (kwietnia - PAP) oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne zostanie przeprowadzone w dniach 11-13.04.2025 r." - zaznaczył ZUS. Kolejne terminy wypłat trzynastek przypadają na 15, 20 i 25 kwietnia. Ostatnia tura wypłat nastąpi 1 maja, wraz z wypłatą zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. ZUS zapewnia, że cały proces przebiega sprawnie i zgodnie z planem.

Warto pamiętać, że jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, środki są przekazywane wcześniej. Dlatego osoby, które zwykle otrzymują świadczenia 20 kwietnia, otrzymają je najpóźniej 18 kwietnia, tuż przed świętami wielkanocnymi. Podobnie, osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, otrzymają trzynastkę najpóźniej 30 kwietnia, ponieważ 1 maja jest dniem wolnym od pracy.

Kto otrzyma 13. emeryturę w 2025 roku?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. miały prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Do tej grupy zaliczają się: emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa), renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa), renta szkoleniowa, renta socjalna, renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Ile wynosi trzynasta emerytura? Kwoty 13. emerytury

Wysokość trzynastej emerytury jest równa wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Jest to kwota, która znacząco wspomoże budżety domowe wielu seniorów. Warto wiedzieć, że do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura, która jest dzielona proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób.

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL? Pytanie 1 z 20 Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi? Wakacje przez cały rok Koniec pracy i wielką zmianę w życiu Awans w zakładzie pracy Następne pytanie