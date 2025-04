Turystyka wielkanocna: Jak Polacy spędzają święta poza domem i ile to kosztuje

Spis treści

Święta na walizkach – nowy polski trend

Dr Bartosz Kicior z Uniwersytetu SWPS, badacz zajmujący się socjologią podróży, podkreśla w wypowiedzi dla portalu kobieta.rp.pl, że zmienia się sposób obchodzenia świąt: „Coraz więcej osób rezygnuje z typowego siedzenia przez kilka dni przy stole na rzecz wyjazdu w gronie rodziny lub przyjaciół. Nie oznacza to, że ludzie ci odrzucają ideę Wielkanocy, po prostu nie czujemy już takiej jak kiedyś presji ku temu, by świętować w jeden, określony sposób."

Badania CBOS potwierdzają tę tezę – Wielkanoc to dla Polaków przede wszystkim czas rodzinny i miła tradycja, a coraz rzadziej kwestia czysto religijna. Słabnie nie rodzinny czy tradycyjny, a kościelny, instytucjonalny wymiar świąt. Jednocześnie kilka procent respondentów wskazuje, że święta to dla nich „kłopot i wysiłek związany z przygotowaniami" – ta grupa również rośnie z roku na rok, wybierając wyjazd turystyczny zamiast intensywnych przygotowań domowych.

Morze czy góry? Dokąd wyjeżdżają Polacy na Wielkanoc

Bałtyk – niesłabnący magnes

Morze Bałtyckie staje się jednym z najmodniejszych wiosennych kierunków wśród polskich turystów. Brak tłumów, cisza i piękne widoki przyciągają gości do nadmorskich kurortów, które oferują coraz bardziej rozbudowaną bazę hotelową. Przedstawiciele regionalnych izb gospodarczych zwracają uwagę, że na majówkę wiele hoteli planuje inaugurację sezonu, co przekłada się na wzrost obłożenia i cen w miarę zbliżania się do długiego weekendu.

Polscy turyści wybierający Bałtyk najchętniej decydują się na obiekty oferujące dodatkowe atrakcje, które umilą czas w przypadku niepogody – z dostępem do zabiegów kosmetycznych, sauny czy basenu. Przedstawiciele nadmorskich obiektów hotelowych potwierdzają, że w okresie świątecznym oraz w dni wolne od pracy osiągają niemal 100-procentowe obłożenie. Hotele przyciągają gości luksusowymi apartamentami, strefami spa, wieczorami saunowymi, całorocznymi podgrzewanymi basenami zewnętrznymi oraz bogatą ofertą kulinarną.

Karkonosze – górski hit świąteczny

Niepodważalnym beneficjentem świątecznego ruchu turystycznego są również polskie góry, szczególnie Karkonosze. Jak podaje portal RadioZET.pl, Karkonoska Organizacja Turystyczna szacuje, że tegoroczne święta wielkanocne u podnóża Śnieżki spędzi nawet 100 tysięcy turystów. Poziom rezerwacji noclegów w górskich kurortach przekracza już 80 proc.

„Wybieram się z mężem i dziećmi do Karpacza na święta wielkanocne, zresztą nie po raz pierwszy. Jest jakaś magia w tej miejscowości, zwłaszcza latem i wiosną" – opowiada w wywiadzie dla tego samego portalu pani Wiktoria z Wrocławia.

Według ekspertów z branży turystycznej, Karkonosze, Tatry czy Beskidy przejmują tych gości, którzy do tej pory wybierali city breaki albo wypoczynek nad jeziorem – i to mimo wzrostu cen o 17 proc. w porównaniu do 2024 roku.

Za granicę na święta – nowy polski fenomen

Oprócz krajowych kierunków, coraz więcej Polaków decyduje się na spędzenie Wielkanocy za granicą. Według danych operatora travel-tech Kiwi.com, cytowanych przez portal kobieta.rp.pl, największy wzrost liczby rezerwacji w porównaniu do 2024 roku – aż o 200 proc. – odnotowano dla kierunków włoskich. Dużym powodzeniem cieszą się także wyjazdy do Francji (wzrost o 110 proc.) oraz Turcji, która awansowała z 15 na 6 pozycję, odnotowując 137-procentowy wzrost zainteresowania.

Wśród 10 najpopularniejszych miast docelowych na świąteczne wyjazdy aż trzy znajdują się we Włoszech (Mediolan, Rzym i Bari), a trzy w Hiszpanii (Alicante, Barcelona i Malaga). Co ciekawe, tydzień wielkanocny jest typowy dla krótkich city breaków w granicach Europy – ponad 60 proc. rezerwacji dotyczy lotów krótszych niż 1500 km.

Z tych samych danych wynika, że polscy podróżujący na wielkanocnych wyjazdach spędzą średnio sześć dni, co jest najdłuższym czasem pobytu w porównaniu do mieszkańców z krajów regionu. Co drugi wyjeżdżający spędzi na miejscu do 3 dni, a 17 proc. planujących urlop zarezerwowało w okresie okołowielkanocnym dłuższe wakacje trwające prawie dwa tygodnie.

Ile kosztuje świąteczny wyjazd? Rozpiętość cenowa jest ogromna

Bałtyk – od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych

Wyjazd nad Morze Bałtyckie w okresie wielkanocnym to wciąż duży wydatek, mimo że mówimy o tzw. niskim sezonie. Jak wynika z danych przytoczonych przez portal RadioZET.pl, koszt spędzenia tegorocznej Wielkanocy w Kołobrzegu zaczyna się od 170 zł za noc za osobę, a kończy na cenach przekraczających 1000 zł za dobę.

Sopockie hotele oferują pokoje od 150 zł za noc, ale już pobyt w luksusowym obiekcie, takim jak Sheraton Hotel, to wydatek rzędu 1000 zł za osobę za dobę. Jeszcze drożej prezentują się ceny wysokiej klasy apartamentów prywatnych – rekordzistą jest apartament w Łebie, gdzie za noc w okresie wielkanocnym trzeba zapłacić około 50 tys. zł.

Jak twierdzą eksperci rynku nieruchomości, widoczne jest znaczne zainteresowanie wynajmem apartamentów w lokalizacjach nadmorskich na czas długiego świątecznego weekendu. Turyści najczęściej planują wypoczynek od środy lub czwartku do niedzieli. Zainteresowanie rośnie, ponieważ oferta nadmorskich kurortów staje się atrakcyjna również poza głównym sezonem letnim.

Góry – rosną rezerwacje i ceny

W górskich kurortach ceny również dynamicznie rosną. Pakiety wielkanocne w Karkonoszach, Tatrach czy Beskidach kosztują od około 200 zł do ponad 1000 zł za osobę za dobę, w zależności od standardu obiektu. Większość hoteli oferuje pakiety świąteczne obejmujące nie tylko nocleg, ale także pełne wyżywienie, animacje dla dzieci, warsztaty tematyczne oraz dostęp do strefy relaksu.

Mimo wzrostu cen o 17 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, góry przejmują turystów, którzy dotychczas wybierali inne formy wypoczynku. Według ekspertów branży turystycznej, jest to część szerszego trendu obserwowanego od kilku lat. Polacy nie czekają już do wakacji, aby zaplanować wypoczynek. Wielkanoc staje się okazją do wyjazdu, podczas którego coraz chętniej odchodzą od tradycyjnych form świętowania, spędzając ten czas poza domem.

Wielkanoc pod palmami – ile to kosztuje?

Tegoroczna Wielkanoc wypada wyjątkowo późno, bo 20 kwietnia, co zachęca jeszcze więcej Polaków do wyjazdu w cieplejsze rejony. Najtańszą opcją w ofercie biur podróży jest obecnie Bułgaria, gdzie tygodniowe wczasy bez wyżywienia można kupić już za mniej niż 1000 zł. Konkretnie 972 zł wystarczą na siedmiodniowy pobyt w Sofii – stolicy kraju. Za niecałe 1200 zł można natomiast wykupić wczasy all inclusive w czterogwiazdkowym hotelu w Turcji, z tygodniowym pobytem w Alanyi.

Od 1300 zł zaczynają się oferty do Grecji – w tej cenie mamy tygodniowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu na Korfu albo Rodos, ale bez wyżywienia. Za około 1400 zł można znaleźć najtańszą opcję pobytu w okolicach Rzymu. Mniej niż 1500 zł wystarczy także na tygodniowe wyjazdy bez wyżywienia na Cypr i Maltę – wyspiarskie perełki Europy, gdzie pod koniec kwietnia można już liczyć na dobrą pogodę i dużo słońca.

Według danych portalu Wakacje.pl, największą popularnością w terminie wielkanocnym cieszą się jednak kierunki all inclusive, czyli Turcja i Egipt. Tygodniowe wczasy all inclusive w terminie wielkanocnym w Egipcie można wykupić już od 1800 zł za osobę, a w Turcji – od 1200 zł.

Kto zyskuje na świątecznej turystyce?

Głównym beneficjentem świątecznego ruchu turystycznego jest przede wszystkim branża hotelarska oraz gastronomiczna. Obiekty noclegowe nad morzem i w górach notują rekordowe obłożenia, a restauracje przygotowują specjalne świąteczne menu, aby przyciągnąć gości.

Zyskują również lokalni przewodnicy turystyczni, organizatorzy warsztatów tematycznych oraz właściciele atrakcji turystycznych. W popularnych regionach wypoczynkowych, takich jak Kołobrzeg, Karpacz czy Zakopane, święta wielkanocne stają się ważnym elementem rocznego planu biznesowego.

Przedstawiciele samorządów podkreślają, że rosnąca popularność turystyki świątecznej pozytywnie wpływa na lokalne gospodarki, przedłużając sezon turystyczny i generując dodatkowe wpływy do budżetów. W przypadku regionów tradycyjnie kojarzonych z turystyką letnią lub zimową, okres wielkanocny stwarza możliwość dywersyfikacji i stabilizacji dochodów lokalnych przedsiębiorców.

Przyszłość turystyki świątecznej – trend czy chwilowa moda?

Eksperci branży turystycznej są zgodni – świąteczne wyjazdy Polaków to nie chwilowa moda, a długoterminowy trend, który będzie się nasilał w kolejnych latach. Przyczyniają się do tego zarówno zmiany społeczne (odchodzenie od rygorystycznego kultywowania tradycji), jak i ekonomiczne (wzrost zamożności części społeczeństwa).

Hotelarze i touroperatorzy dostosowują swoją ofertę do nowych oczekiwań klientów, łącząc elementy tradycyjnych świąt z możliwością relaksu i wypoczynku. Współczesny polski turysta wielkanocny chce mieć dostęp do świątecznego śniadania, ale równocześnie oczekuje atrakcji spa, basenu czy możliwości aktywnego spędzania czasu. Ten nowy model świętowania, łączący tradycję z nowoczesnością, wydaje się być przyszłością polskiej turystyki wielkanocnej.

