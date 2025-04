Quiz PRL

QUIZ PRL. Wielkanoc w Polsce Ludowej. Pamiętasz, jak świętowali Polacy w PRL-u?

Między komunistyczną ideologią a narodową tradycją — Wielkanoc w czasach PRL to historia nieustannego napięcia. Podczas gdy władze dążyły do zepchnięcia religii na margines życia społecznego, Polacy z niezwykłą determinacją chronili i kultywowali wielkanocne obrzędy jako element swojej tożsamości. Pamiętasz, jak to wyglądało w praktyce?