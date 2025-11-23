Zysk podstawowego portfela OIPE osiągnął 36,6 proc. po dwóch latach funkcjonowania produktu

Polska odpowiada za 53 proc. wszystkich klientów i 71 proc. aktywów Europejskiej Emerytury w UE

Oszczędzający wpłacili łącznie 38,5 mln euro, a wartość ich rachunków jest wyższa o 6,3 mln euro

Europejska Emerytura, podobnie jak IKE, pozwala inwestować bez płacenia podatku Belki

Europejska Emerytura z rekordowymi zyskami

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) startował w Polsce dwa lata temu. Dziś korzysta z niego blisko 7,5 tys. Polaków. Zgromadzone aktywa osiągnęły wartość 38,5 mln euro.

Wyniki inwestycyjne przewyższają oczekiwania. Wariant portfela 100/0, złożony w całości z akcyjnych funduszy ETF, wypracował 36,6 proc. zysku. Bardziej konserwatywny wariant 80/20 przyniósł 31,1 proc. stopy zwrotu.

Większość klientów stawia na dynamiczny wzrost. Wariant akcyjny wybiera aż 88 proc. uczestników OIPE. To dobra strategia dla osób planujących oszczędzać przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Oszczędzanie na emeryturę z korzyściami podatkowymi

Europejska Emerytura działa na podobnych zasadach jak IKE. Roczny limit wpłat wynosi 26 019 zł w 2025 roku. Wypłata środków po 60. roku życia oznacza całkowite zwolnienie z podatku Belki.

Finax wylicza konkretne oszczędności. Przy 20 latach inwestowania pełnego limitu i średniorocznej stopie zwrotu 8 proc. można zaoszczędzić na podatku blisko 130 tys. zł. To znacząca kwota w kontekście przyszłej emerytury.

Ważna informacja dla posiadaczy IKE. Niezadowoleni z wyników mogą przenieść środki do OIPE. Transfer nie jest wliczany do rocznego limitu wpłat.

Polska liderem Europejskiej Emerytury w UE

Nasz kraj dominuje na rynku OIPE. Polska odpowiada za 53 proc. wszystkich klientów produktu w Europie. Jeszcze bardziej imponujący jest udział w aktywach – 71 proc. środków zgromadzonych w Europejskiej Emeryturze pochodzi od polskich oszczędzających.

Finax oferuje OIPE w sześciu krajach: Polsce, Słowacji, Chorwacji, Czechach, Niemczech i na Węgrzech. Sukces w Polsce wynika z korzystnych rozwiązań podatkowych. OIPE funkcjonuje na równi z lokalnymi produktami emerytalnymi.

W pierwszej połowie 2025 roku firma Finax wypracowała prawie 340 tys. euro zysku. To wzrost o 194 proc. rok do roku. Liczba aktywnych klientów przekroczyła 94 tys., a aktywa pod zarządzaniem osiągnęły 1,17 mld euro.

Emerytura z ZUS to za mało

Średnia emerytura w Polsce wynosi ok. 4 tys. zł brutto, czyli nieco ponad 3,5 tys. zł na rękę. Prognozy ZUS dla przyszłych emerytów są jeszcze gorsze. Za 25 lat poziom zastąpienia wynagrodzeń może spaść do ok. 25 proc.

Osoba zarabiająca dziś 10 000 zł otrzyma z ZUS około 2 500 zł emerytury. To drastyczny spadek standardu życia. Dlatego dobrowolne oszczędzanie w trzecim filarze staje się koniecznością.

Regularne odkładanie przynosi efekty. Wpłacając 500 zł miesięcznie przez 25 lat, można zabezpieczyć sobie dodatkową emeryturę nawet 5 000 zł miesięcznie przez 10 lat. To realna perspektywa godnej starości.

Kim są klienci Europejskiej Emerytury

Profil typowego uczestnika OIPE jest jasno określony. Dominują osoby w wieku 40-49 lat. Kobiety stanowią 31 proc. wszystkich klientów produktu.

Większość planuje comiesięczną wypłatę środków. Dwie trzecie oszczędzających wybrało formę regularnej emerytury. Pozostali zdecydowali się na jednorazową wypłatę po ukończeniu 60 lat.

Przemysław Barankiewicz, dyrektor Finax w Polsce, podkreśla znaczenie OIPE:

Europejska Emerytura jest dziś głównym silnikiem wzrostu Finax w Polsce. Ponad 70 proc. tegorocznych depozytów netto trafiło właśnie do OIPE

– komentuje ekspert.

Długoterminowe inwestowanie się opłaca

Ostatnie dwa lata były wyjątkowo sprzyjające dla rynków akcji. Eksperci przestrzegają jednak przed traktowaniem tego jako reguły. Sednem Europejskiej Emerytury jest pasywne, długoterminowe inwestowanie.

Michał Szafrański, znany popularyzator finansów osobistych, korzysta z OIPE od początku. Jego publiczny portfel pokazuje naturalną zmienność rynków. ETF-y na rynki wschodzące zachowywały się bardzo dobrze, podczas gdy średnie spółki amerykańskie radziły sobie słabiej.

"W inwestowaniu liczy się perspektywa dekad, nie miesięcy" – podsumowuje Przemysław Barankiewicz. Badanie "Financial Wellness Index" potwierdza tę tezę. Regularni oszczędzający mogą utrzymać dotychczasowy poziom życia ponad trzykrotnie dłużej niż osoby nieinwestujące.

Trzeci filar emerytalny do wyboru

Polacy mogą łączyć trzy produkty emerytalne: OIPE, IKE i IKZE. Każdy ma swoje zalety i limity wpłat. OIPE i IKE mają identyczne roczne limity – po 26 019 zł w 2025 roku.

OIPE powstał z inicjatywy Unii Europejskiej. Celem było ułatwienie oszczędzania osobom mobilnym zawodowo. Produkt działa jednakowo we wszystkich krajach członkowskich, które go wdrożyły.

Europejska Emerytura odpowiada na potrzeby ponad 11 mln obywateli UE w wieku produkcyjnym, którzy mieszkają w innym państwie niż kraj ich obywatelstwa. To rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć swoją przyszłość niezależnie od miejsca pracy.

Tadeusz Drozda rozprawia o emeryturach gwiazd. Sam nie chce narzekać na swoją