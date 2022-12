Prezes BGK: Walka z inflacją i skutkami spowolnienia gospodarczego. To lista wyzwań na 2023

Europejska emerytura

Polacy mogą liczyć na europejską emeryturę. Jest na to prosty sposób, który ma być dostępny dla Polaków. Chodzi o konto w OPIE. Pieniądze mają być wpłacane na takie krajowe subkonto dobrowolnie. Projekt wprowadzenia go w życie jest odpowiedzią Unii Europejskiej na niski odsetek osób, które odkładają część obecnych zarobków na przyszłą emeryturę. W Polsce OPIE ma działać podobnie do istniejących już rozwiązań wparcia emerytalnego jakimi są IKE czy IKZE.

"Obserwator Finansowy" wylicza, że ustawa określi m.in. zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach OIPE, zasady dokonywania wpłat, wypłat, transferów i zwrotu środków. Zgodnie z założeniami, po osiągnięciu 60. roku życia albo nabyciu uprawnień emerytalnych osoby gromadzące w ten sposób oszczędności zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Będzie to możliwe również po osiągnięciu 55 lat, gdy spełni się jeden z dodatkowych warunków. Taki jak na przykład zasilenie subkonta w co najmniej pięciu dowolnych latach. Dostawcami OIPE będą mogły zostać np. banki, instytucje kredytowe albo firmy zarządzające aktywami. Nadzór ma pełnić Komisja Nadzoru Finansowego.

Dla kogo europejska emerytura

Kiedy OPIE mogłoby być dostępne dla Polaków? Teoretycznie już dawno powinien wejść w życie. Tak się jednak wciąż nie stało. Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny został wprowadzony unijnym rozporządzeniem. Dokument ten powinien być stosowany bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. "Obserwator Finansowy" podaje, że termin na jego wdrożenie jest liczony od 22 marca 2021 roku. Ale w Polsce wciąż trwają prace nad projektem ustawy o OIPE. Pod koniec listopada 2022 roku projekt ustawy trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu z planowanym terminem przyjęcia w III lub IV kwartale 2022 r. I utknął w legislacyjnej zamrażarce.

Kiedy to przepisy w końcu zostaną uregulowane i wejdą w życie, to kto na nich najbardziej zyska? "Obserwator Finansowy" podaje, że OIPE będą skierowane głownie do osób mobilnych pracujących w różnych krajach UE. Obecnie możliwości przenoszenia produktów i oszczędności emerytalnych między krajami członkowskimi UE są ograniczone. "OIPE wychodzi temu naprzeciw, stając się atrakcyjne szczególnie dla młodych ludzi i pracowników mobilnych" - czytamy w "Obserwatorze Finansowym".

Sonda Czy czternasta emerytura powinna być świadczeniem stałym? Tak Nie