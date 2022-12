Wypłaty emerytur z ZUS - grudzień 2022. Sprawdź wszystkie terminy

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

W grudniu 2022 roku termin wypłaty emerytur przypada w Boże Narodzenie. Czy oznacza to, że seniorzy będą bez pieniędzy na święta? Zgodnie z obowiązującymi przepisami w takiej sytuacji, kiedy to dzień wypłaty świadczenia wypada w święto, to ZUS wypłaca pieniądze wcześniej. Zatem pieniądze wpłyną na konta seniorów najpóźniej w dniu 23 grudnia 2022 roku. Ale ZUS podkreśla, że wypłatę emerytur, które zwykle trafiają na konta seniorów 25 grudnia zacznie wypłacać przed świętami. 20 grudnia pieniądze trafią do listonoszy, a 22 będą na kontach bankowych seniorów. Dzięki temu seniorzy otrzymają swoje pieniądze jeszcze przed świętami. Dotyczy to zarówno świadczeń przekazywanych przez listonosza, jak i tych, które trafiają na rachunki bankowe.

W Polsce emerytury pobiera około 6 mln osób. Najniższe świadczenie wynosi 1 gr, średnie 2,6 tys. zł, a najwyższe około 37 tys. zł miesięcznie. Jak widać, rozpiętość emerytur w Polsce jest bardzo wysoka. Sytuację ekonomiczną seniorów ma poprawić trzynasta i czternasta emerytura. W dobie rozpędzonej do granic inflacji dodatkowe świadczenia emeryckie znacznie zyskały na znaczeniu. Przypominamy, że inflacja w Polsce wynosi 17,4 proc. Prognozowana przez rząd waloryzacja świadczeń emerytalnych na 2022 rok wynosi 13,8 proc.

