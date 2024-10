Limuzyny rządowe

Tusk kupuje nowe samochody dla rządu! Kosztowne limuzyny i auta elektryczne

Rząd Tuska rozstrzygnął przetarg na nowe limuzyny rządowe, państwowa flotę zasilą auta niemieckiego producenta! Do resortów obecnego rządu trafią Audi A6 i A4. Nie zostaną jednak kupione, a wynajęte długoterminowo. To jednak nie wszystko, bo ministerstwa będą miały do dyspozycji także auta elektryczne.