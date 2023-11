Tusk przerwie inwestycje w CPK, atom i armię? Polacy już zdecydowali

Potrzebny jest audyt inwestycji

Dziennik Gazeta Prawna zapytała Polaków o newralgiczne dla gospodarki inwestycje już rozpoczęte przez rząd PiS, CPK i elektrownie atomowe. Z ankiety przeprowadzonej przez United Surveys dla DGP i RMF FM, wynika, że 85 proc. osób przekonanych jest o potrzebie budowy elektrowni atomowych.

Poparciem trzech czwartych respondentów cieszy się także plan kontynuowania dużych wydatków na zbrojenia. Bardziej podzieleni jesteśmy w sprawie CPK, jednak i tak większość (51 proc.) badanych jest za doprowadzeniem tego projektu do końca. "Zdanie wyrazili tu zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy PiS" - zaznacza dziennik.

O "znaku zapytania", pod którym stoi kontynuacja tych inwestycji może świadczyć wypowiedź Marcina Kierwińskiego sekretarza generalnego PO, który dla GP, skomentował wyniki badań.

Jak stwierdził, musimy zrobić dokładny audyt, ocenić, jakie są ekonomiczne i społeczne analizy tych projektów i jakie zyski i problemy projekty te generują.

-Ważne jest także, aby sprawdzić, na co w ramach tych projektów wydawane były pieniądze i co za to powstało – wskazuje Kierwiński z PO, dla dziennika Gazety Prawnej.

