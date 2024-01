Tusk zapowiada falę rozliczeń. Zapowiedź czyszczenia państwa

Amazon znów to robi! Nie mają litości dla 500 pracowników

Tusk o nadużyciach PiS-u. "Włos na głowie się jeży". Zapowiedź czyszczenia państwa

- Włos na głowie się jeży, ja jestem doświadczonym człowiekiem i myślałem, że wszystko widziałem – zaznaczył premier Tusk.

Przytoczona wypowiedź świadczy o tym, że sprawa Mariusza Kamińskiego może być jedynie wstępem do politycznego trzęsienia ziemi.

Tusk o konieczności rozliczeń. „To kwestia dni i tygodni”

- Te prace trwają nie po to, żebym mógł się popisywać w mediach, tylko żeby wyciągać konsekwencje prawne. To kwestia dni i tygodni. Jesteśmy świadkami czyszczenia państwa z tych nadużyć i agresywnej finansowej pazerności. Chcemy pokazać i zrobimy to, żeby władza nie była już więcej bezkarna (…). Zdecydowałem się na sprawowanie tego urzędu, żeby Polacy zobaczyli, że możliwa jest przyjazna Polska – zaznacza premier.

Najważniejsza konkluzja wypowiedzi Tuska to deklaracja zdecydowanych rozliczeń wszelkich nadużyć, choćby miały przybrać masowy charakter.

Premier podkreślił również, że nie ma wątpliwości w kwestii odpowiedzialności Kamińskiego i Wąsika.

- Tu nie ma przestrzeni na negocjacje. Oni popełnili bardzo poważne przestępstwo. Konsekwencją ich przestępstwa była krzywda ludzi – zaznaczył Donald Tusk.

Możliwe, że jesteśmy świadkami początku filmu z kategorii polityczny thriller.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Karnowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.