i Autor: Shutterstock

Tak państwo łupi Polaków

Tyle państwo zabiera z twojej pensji! Szokujące kwoty

Jak wylicza Business Insider (BI), korzystając z obliczeń kalkulatora płac Sedlaka, "okazuje się, że dla wypłaty minimalnej krajowej, która od lipca 2024 r. wynosi 4300 zł brutto, pracodawca musi zapłacić ok. 5180 zł, z czego pracownikowi zostaje tylko 3261 zł. Na emeryturę idzie w sumie 840 zł, na ubezpieczenie zdrowotne - 334 zł, zaliczka na PIT to 115 zł, a pozostałe składki - ok. 630 zł".