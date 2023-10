Tyle zapłacimy za Instagrama i Facebooka w Polsce!

Opłaty za Instagram i Facebook w UE. Stawki od 1 listopada 2023 do 1 marca 2024

Znamy już stawki za korzystanie z Facebooka oraz Instagrama bez reklam wyrażone w euro. Opłata bazowa to 9,99 euro za miesiąc. W przypadku korzystania poprzez mobilne systemy operacyjne Android/Apple kwota wzrośnie do 12,99 euro miesięcznie. Do 1 marca 2024 r. opłata obejmie pakiet wszystkich połączonych kont danego użytkownika. Pierwsze cztery miesiące można określić jako „promocję na start”. Od 1 marca 2024 r. ma być już drożej, przynajmniej dla użytkowników posiadających więcej niż jedno konto.

Opłaty za Instagram i Facebook. Co się zmieni od 1 marca?

Od 1 marca 2024 ma obowiązywać zasada opłaty w wysokości 6 euro miesięcznie za każde dodatkowe konto. W przypadku systemów iOS i Android stawka wzrośnie do 8 euro za miesiąc.

Wersja bez reklam ma być dostępna dla osób, które ukończyły 18 lat. Młodsi użytkownicy serwisów społecznościowych nie uzyskają możliwości opłaty za „wersję premium”.

Instagram i Facebook jak YouTube Premium?

Opłaty za Instagram i Facebook mają być w założeniach czymś w rodzaju analogii do YouTube Premium tzn. pozostanie możliwość bezpłatnego użytkowania jednak z szeregiem „reklamowych niedogodności”.

Czy pozostanie możliwość darmowego Facebooka?

Firma zarządzająca platformami Instagram i Facebook zapewnia, że pozostanie możliwość bezpłatnego korzystania z serwisów na dotychczasowych zasadach. Jednak nikt ni może mieć całkowitej pewności co przyniesie bardziej odległa przyszłość.

Facebook przegrywa w TSUE, później powstają opłaty

W lipcu podmiot zarządzający serwisem Facebook przegrał rozprawę przed TSUE. Europejski trybunał zarzucił naruszenie unijnych przepisów chroniących dane osobowe. Chodziło o przesyłanie informacji między UE i USA.

Obecnie operator FB powołał się na to orzeczenie, uzasadniając nowe opłaty. Wygląda na to, że w biznesie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło…

