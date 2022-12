To już 4. edycja

Zarobki na Instagramie wyższe niż u polityków? Ile zarabia influencer?

Influencerka, znana w sieci jako Nomadmum81, odniosła sukces na Instagramie, bo jak sama twierdzi - na swoim profilu pokazuje prawdziwe życie, a nie wykreowany wirtualny wizerunek. Zdaniem Olgi Legosz wielu influencerów swoją karierę zbudowało na czystej manipulacji, która opiera się na technikach mających na celu zainteresowanie obserwatora danym produktem, który sami reklamują - przyznała w rozmowie z Markiem Szymaniakiem z magazynu Spider's Web+.

Z kolei Nomadmum81 nie stroni od pokazywania swojej córki ze spektrum autyzmu, ani od swoich realnych zarobków. Poza internetem jest specjalistką HR i rynku pracy, do czego nawiązuje również w swoich postach. Oprócz tego jest założycielką fundacji i przedszkola terapeutycznego w jednym o nazwie Blue Bees. Nie byłoby to możliwe bez pieniędzy, które zarobiła dzięki reklamom na Instagramie. W Spider's Web+ przyznała, że miesięcznie na fundację przeznacza ok. 5 tys. zł, które, jak dodała, wystarczą na terapię sześciorga dzieci.

W rozmowie instagramerka wyznała, że nie boi się mówić o pieniądzach, chociaż kwestia wynagrodzeń jest w naszym kraju tematem tabu i Polacy nie mówią otwarcie o tym, ile zarabiają. "Nie mam żadnego problemu, aby o tym mówić. Zyski z Instagrama to około 30-40 tys. zł miesięcznie. Natomiast w mojej działalności gospodarczej zarabiam około 50 tys. zł miesięcznie" - ujawniła. Przyznała też, że ma wystarczająco dużo propozycji od różnych firm, dzięki czemu mogłaby przenieść się całkowicie na zarabianie na Instagramie. Mogłaby, ale nie chce. Jej misją jest pomoc młodszym, którzy wymagają terapii, a dzięki założonej fundacji, jest to możliwe. Instagramerka zarzuca też współczesnym influencerom, że nie mówią otwarcie o swoich zarobkach.

Nie trudno policzyć, że łączne zarobki Legosz (ok. 80-90 tys. zł miesięcznie) są kilkukrotnie wyższe niż np. pensja premiera Morawieckiego. Prezes Rady Ministrów w 2020 r. zarobił w rządzie blisko 218 tys. zł. Daje to ponad 18 tys. zł miesięcznie. Wskutek uchwalanego rozporządzenia, od przyszłego roku zarobki szefa rządu przekroczą 20 tys. zł w skali miesiąca.

