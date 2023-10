i Autor: Biedronka Express do kawy

Promocje w Biedronce

Tylko dziś możesz dostać 300 zł od Biedronki! Sprawdź, co trzeba zrobić

W sobotę 14 października 2023 roku w Biedronce pojawia się wyjątkowa promocja. Tylko dziś, kupując ekspres do kawy Delta Q otrzymasz vouchery 100 proc. wartości ekspresu, do wykorzystania na zakupy we wszystkich sklepach Biedronki. Można dostać aż 299 zł. Zobacz warunki promocji.