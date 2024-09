Tylko w sobotę. Biedronka sprzedaje artykuły szkolne za połowę ceny!

Wyższy wiek emerytalny w Polsce nadchodzi. “Szykujcie się na pracę do 70. roku życia”

To już ostatni dzwonek. Kto jeszcze nie wszystkich artykułów szkolnych może je kupić za połowę ceny. Taką doskonałą promocję na wyprawkę szkolną dla przygotowała Biedronka. Jeszcze tylko przez jeden dzień, w sobotę 15 września, przy zakupie min. 2 sztuk artykułów szkolnych, dostaniemy rabat w wysokości 50 proc. na oba produkty.

Promocja w Biedronce obowiązuje jedynie dla posiadaczy Karty Moja Biedronka lub aplikacji. Limit zakupowy wynosi maksymalnie 20 najtańszych produktów. Produkty można dowolnie mieszać. Artykuły szkolne dostępne są do wyczerpania zapasów. W tej promocji są: artykuły piśmiennicze, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, plecaki, piórniki i lampki szkolne.

Z promocji wyłączone są:

* meble szkolne

* papier ksero,

* książki,

* lunchboxy i bidony,

* plecaki turystyczne lub torba na ramię Puccini.

Markowe artykuły szkolne w Biedronce

Dostępna w Biedronce marka Kayet to duży wybór rozwijających kreatywność artykułów plastycznych, jak i szkolnych, w tym długopisy, kredki, flamastry, markery, zeszyty, czy piórniki oraz wiele innych akcesoriów szkolnych. Oprócz Kayet, Biedronka ma w ofercie produkty innych znanych marek w niskich cenach. Wśród nich znajdą się produkty m.in.: Astra, Bambino, Bic, Coolpack, Colorino, Faber- Castell, Herlitz, Looz, Oxford, Pentel, Pilot, Scotch, TOP2000.

Gang Produkciaków w Biedronce

Przy okazji zakupów możemy wziąć udział w nowej akcji Biedronki. W sklepach sieci już jest Gang Produkciaków. Kolekcja liczy aż 17 pluszaków. Zabawki będzie można otrzymać po tym, jak zbierze się odpowiednią ilość punktów. Pluszaki w Biedronce będą dostępne aż do 30 listopada 2024 roku (lub do wyczerpania zapasów). Naklejki będzie można zbierać do 16 listopada. Dodatkowe naklejki będą przyznawane za zakupy za minimum 69 zł, a za jedną transakcję w sklepie można otrzymać maksymalnie 40 naklejek.

