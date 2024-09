Możesz mniej zapłacić za zakupy w Biedronce

Dzięki kasom samoobsługowym znacząco zmniejszyły się kolejki do tradycyjnych kas. Klient może obsłużyć się sam - skasować swoje zakupy i za nie zapłacić. Kasy samoobsługowe w Biedronce mają zainstalowane specjalne przyciski. Jeden z nich umożliwi nam zapłacić mniej za zakupy To przycisk kalibrujący wagę, znajdujący się po prawej stronie kasy samoobsługowej. Wagi w kasach samoobsługowych często nie są wytarowane i mogą nieprawidłowo zważyć produkty. Wytarowanie wagi spowoduje, że zapłacimy tylko za to co kładziemy na wadze. Zdarza się ,że kasa samoobsługowa sama wykrywa, że waga jest niewytarowana. Wtedy na ekranie podsumowania zakupów wyświetla się komunikat, żeby wskazany przycisk wcisnąć i wagę wytarować.

Biedronka - ukryte funkcje kasy samoobsługowej

Przycisk kalibrujący wagę to nie koniec ukrytych funkcji w kasie samoobsługowej w Biedronce. Pierwszy przycisk - znajdujący się po lewej stronie kasie to poziom głośności komunikatów. Funkcja ta może być przydatna w przypadku osób starszych. Następny przycisk - trójkąt z wykrzyknikiem - odpowiada za wezwanie pracowników sklepu, gdy kasa samoobsługowa się zawiesza albo jakieś produkt nie chce się nabić. Następnym przyciskiem na panelu kasy jest skanowanie karty Moja Biedronka. Może się przydać, jeżeli nie masz przy sobie fizycznej karty, ale masz na przykład zdjęcie karty w swoim telefonie.

QUIZ PRL. Kolejki, puste haki i listy społeczne, czyli co się działo w sklepach w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak nazywał się sklep w którym w Polsce Ludowej można było kupić rękodzieło ludowe i artystyczne? Cepelia Amelia Kamelia Dalej