Autor:

Oto jakie masz formy opodatkowania do wyboru

Zgodnie z przepisami wniosek do urzędu skarbowego, o zmianę formy opodatkowanie należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku lub do końca stycznia, jeśli działalność rozpoczęła się wcześniej. Dla firm, które pierwszy przychód w 2025 r. uzyskały w styczniu, to czas na zmianę formy opodatkowania upływa właśnie 20 lutego.

Jak podaje bankier.pl takie są opcje do wyboru:

Zasady ogólne (skala podatkowa) – podstawowa i najczęściej wybierana forma opodatkowania, w której podatek wynosi 12 proc. dla dochodów do 120 000 zł i 32 proc. dla nadwyżki powyżej tej kwoty. Przedsiębiorca ma prawo do korzystania z ulg i wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

– podstawowa i najczęściej wybierana forma opodatkowania, w której podatek wynosi 12 proc. dla dochodów do 120 000 zł i 32 proc. dla nadwyżki powyżej tej kwoty. Przedsiębiorca ma prawo do korzystania z ulg i wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Podatek liniowy – stała stawka 19 proc. niezależnie od wysokości dochodu. Wybierany najczęściej przez osoby osiągające wysokie przychody, które chcą uniknąć wejścia w wyższy próg podatkowy. Nie pozwala na wspólne rozliczenie z małżonkiem ani korzystanie z niektórych ulg podatkowych.

– stała stawka 19 proc. niezależnie od wysokości dochodu. Wybierany najczęściej przez osoby osiągające wysokie przychody, które chcą uniknąć wejścia w wyższy próg podatkowy. Nie pozwala na wspólne rozliczenie z małżonkiem ani korzystanie z niektórych ulg podatkowych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczona forma opodatkowania, w której podatek jest liczony od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Stawki ryczałtu wahają się od 2 proc. do 17 proc. i zależą od rodzaju prowadzonej działalności.

Według serwisu bankier.pl, "wybór formy opodatkowania nie wpływa jedynie na wysokość podatku dochodowego, ale także na obciążenia związane ze składką zdrowotną.

Taką składkę zapłacisz w zależności od formy opodatkowania:

Przy skali podatkowej płacisz 9 proc. dochodu, co oznacza, że im wyższe zarobki, tym większa składka.

płacisz 9 proc. dochodu, co oznacza, że im wyższe zarobki, tym większa składka. Przy podatku liniowym płacisz 4,9 proc. dochodu, można odliczyć ją od podatku lub ująć w kosztach uzyskania przychodu do maksymalnej kwoty 12 900 zł.

płacisz 4,9 proc. dochodu, można odliczyć ją od podatku lub ująć w kosztach uzyskania przychodu do maksymalnej kwoty 12 900 zł. Przy ryczałcie ewidencjonowanym skladka zależy od rocznego przychodu, według trzech progów:

- do 60 000 zł: 461,66 zł miesięcznie,- od 60 000 do 300 000 zł: 769,43 zł miesięcznie,- powyżej 300 000 zł: 1384,97 zł miesięcznie.

Bankier.pl informuje, że przy podejmowaniu decyzji warto zwrócić uwagę na:

wysokość dochodów – przy niskich dochodach, skala podatkowa może być korzystniejsza. Dla wyższych dochodów podatek liniowy (19 proc.) pozwala uniknąć wejścia w 32 proc. próg podatkowy.

– przy niskich dochodach, skala podatkowa może być korzystniejsza. Dla wyższych dochodów podatek liniowy (19 proc.) pozwala uniknąć wejścia w 32 proc. próg podatkowy. koszty prowadzenia działalności – przy wysokich kosztach lepszym wyborem mogą być zasady ogólne lub podatek liniowy, gdzie można je odliczyć od przychodu.

– przy wysokich kosztach lepszym wyborem mogą być zasady ogólne lub podatek liniowy, gdzie można je odliczyć od przychodu. rodzaj działalności – niektóre branże mogą korzystać z ryczałtu, co pozwala na uproszczone rozliczenia.

– niektóre branże mogą korzystać z ryczałtu, co pozwala na uproszczone rozliczenia. możliwość skorzystania z ulg – osoby, które chcą korzystać z ulg podatkowych lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem, powinny rozważyć skalę podatkową.

– osoby, które chcą korzystać z ulg podatkowych lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem, powinny rozważyć skalę podatkową. obowiązki księgowe – ryczałt wymaga najmniej formalności, natomiast skala podatkowa i podatek liniowy wiążą się z koniecznością prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).