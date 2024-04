i Autor: shutterstock(2)

Rozliczenie z fiskusem

Polacy płacili za wysokie podatki! Skarbówka odda im pieniądze?

Jak wskazują prawnicy, małżeństwa z rozdzielnością majątkową, które przekraczały limit przychodów uprawniające do skorzystania z niższej stawki ryczałtu mogły nadpłacić podatki od najmu mieszkania. Kluczowy tu jest okres przed 2023 rokiem. Sądy administracyjne w Warszawie i Łodzi orzekły, bowiem, że jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego majątku, to limit 100 tys. zł na osobę powinien przysługiwać im już wcześniej. Korzystnych dla podatników wyroków w tej sprawie było aż 14. Wyjaśniamy o co chodzi.