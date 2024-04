Zwrot podatku dla emerytów! Ile skarbówka odda z podatku za 13. i 14. emeryturę?

Zwrot podatku dla emerytów w 2024

Seniorzy mogą dostać zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego za 13. i 14. emeryturę. To wynika ze zmian wprowadzonych w 2023 roku przez rząd. 13. emerytura i 14. emerytura pomniejszana jest o zaliczkę na podatek dochodowy. Na zwrot podatku mogą liczyć tylko ci emeryci, których dochód w 2023 roku nie przekroczył 30 tys. zł, czyli kwoty wolną od podatku. Podzielenie tej kwoty przez 12 miesięcy roku daje 2,5 tys. zł miesięcznie. Od tej wysokości dochodu zależy wymiar zwrotu podatku.

Zwrot podatku 2024. Ile można dostać?

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" zwrot podatku za 13. i 14. emeryturę wynieść może nawet 400 zł. To maksymalny wymiar zwrotu, część uprawnionych do niego otrzyma odpowiednio mniejsze kwoty. "DGP" wskazuje, że najwyższy zwrot należy się emerytom otrzymującym 2100 zł brutto emerytury miesięcznie. W ich przypadku będzie to aż 412 zł ze skarbówki. Emeryci pobierający 1500 zł świadczenia mogą liczyć na około 270 zł zwrotu, natomiast ci z emeryturą na poziomie 2400 zł dostaną do 120 zł zwrotu podatku. Tylko nieco więcej, bo około 150 zł zwrotu mogą dostać seniorzy pobierający co miesiąc 1000 zł emerytury.

Ta grupa seniorów nie dostanie zwrotu podatku

Jeśli senior dostaje co miesiąc 2500 zł emerytury i więcej, nie otrzyma zwrotu podatku. To samo dotyczy emerytów, którzy objęci są egzekucją komorniczą. W ich przypadku zwrot teoretycznie wystąpi, ale w praktyce trafi do ręki komornika. Urząd skarbowy nie wypłaci też zwrotu, jeśli senior nie opłacił mandatu lub zalega z opłatą abonamentu RTV.

