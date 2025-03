Ujawniono zaskakujące zyski Polski na handlu z Ukrainą. Złoty interes

Polskie towary za 56 mld zł na Ukrainę. Eksport na wschód kwitnie

Gazeta, powołując się na dane GUS, zwraca uwagę, że "ubiegły rok polska gospodarka skończyła z bardzo wysoką nadwyżką finansową w wymianie dwustronnej". "Producenci i sprzedawcy wywieźli do Ukrainy towary o łącznej wartości ponad 56 mld zł. To o 5 mld zł więcej niż rok wcześniej" - stwierdza.

Dodaje, że "z kolei Ukraińcy sprzedali w Polsce towary o łącznej wartości 20,5 mld zł". "To około 200 mln zł więcej niż w roku 2023. Najwięcej zarobili polscy producenci i pośrednicy zajmujący się sprzedażą produktów mineralnych, czyli przede wszystkim paliw - prawie 10 mld zł. To niemal tyle samo co rok wcześniej, ale w porównaniu z ostatnim rokiem przed wybuchem wojny branża zwiększyła sprzedaż ośmiokrotnie" - podkreśla gazeta.

Według gazety, "największy skok rok do roku zanotowała branża zbrojeniowa: wartość sprzętu wojskowego, który sprzedała, to niemal 10 mld zł". "W 2023 r. eksport był niemal dwa razy mniejszy. Powody do zadowolenia mają również sprzedawcy maszyn, urządzeń mechanicznych i sprzętu elektronicznego, którzy zamknęli rok kwotą ponad 7,3 mld zł. Niemal identyczna kwota (7,4 mld zł) trafiła do eksporterów pojazdów. Ukraińcy kupowali również produkty przemysłu chemicznego (4,6 mld zł), materiały włókiennicze (3 mld zł), tworzywa sztuczne (2,7 mld zł) i gotowe artykuły spożywcze (2,4 mld zł)" - czytamy.

Obywatele Ukrainy więcej wpłacają niż w biorą z 800+

15,21 mld zł wyniosły wpływy do budżetu państwa od emigrantów z Ukrainy w 2024 r. - wynika z raportu opublikowanego przez Bank Gospodarstw Krajowego. Wartość wypłaconych świadczeń z tytułu "Rodzina 800 plus" na dzieci uchodźców wojennych to 2,8 mld zł - podał BGK.

Obywatele Ukrainy - jak wskazano w publikacji - stanowią około 5 proc. wszystkich pracujących w Polsce, przy czym najwięcej zatrudnionych jest w sektorze przemysłowym, budowlanym, usługach oraz transporcie. Z wyliczeń autorów raportu wynika, że Ukraińcy przyczynili się do wzrostu polskiego PKB w ostatnich latach od 0,5 do 2,4 proc. rocznie.

Nominalna wartość eksportu polskich towarów na Ukrainę wzrosła niemal czterokrotnie w ciągu ostatniej dekady.

