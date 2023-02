i Autor: SHUTTERSTOCK rodzina

Rozliczenie PIT

Ulga prorodzinna na pracujące dziecko jest możliwa? Musisz spełnić pewne warunki

Ulga prorodzinna to kwota, o którą można pomniejszyć należny podatek dochodowy za dany rok rozliczeniowy. Korzystamy z niej bardzo często przy rozliczaniu PIT-u. Czy rodzice mają prawo do podobnej ulgi, gdy dziecko pracuje? Ile może zarobić ich syn czy córka, by nie stracili prawa do ulgi na dziecko?