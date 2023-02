500 plus dla dziadków – kiedy można dostać?

Od 1 lutego można już składać wnioski o pieniądze z programu 500 plus na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca a trwający do 31 maja 2024 roku Świadczenie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów w rodzinie, mogą dostać rodzice lub opiekunowie dziecka. W określonych przypadkach o pieniądze mogą starać się również dziadkowie. Jak informuje „Fakt”, powołując się na informacje z ZUS, że jest to możliwe w przypadku, kiedy dziadkowie stają się rodziną zastępczą dla wnuczka.

500+ dla dziadków - konieczny wniosek

Aby dostać pieniądze dziadkowie muszą złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Wnioski składamy tylko drogą przez portal PUE ZUS. Dziadkowie wypełniają formularz SW-O. Ważne ! Osoba składająca wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS musi posiadać profil na tym portalu. Profil na portalu PUE ZUS można założyć samodzielnie przez internet lub przy pomocy pracowników ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, może wypełnić i wysłać wniosek.

500 plus na wnuczka - kiedy wypłata pieniędzy?

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023. Zachowana zostaje ciągłość wypłaty pięniędzy. W przypadku złożenia wniosku:

* w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;

* w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;

* w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca;

* w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Sonda Czy 500 plus powinno zostać zwaloryzowane przez inflację? Tak Nie Nie wiem

Tańczące z promocjami 2 luty 2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W kieszeni polskiego emeryta i tak zostanie coraz mniej pieniędzy?

Znany ekonomista wyjaśnia, dlaczego. POSŁUCHAJ!