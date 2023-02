OnlyFans przestał działać w Rosji. Czy to efekt rosyjskiej inwazji na Ukrainę?

500 plus – komu przysługuje świadczenie?

W 2023 roku świadczenie obowiązuje na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. W programie nie są brane pod uwagę osiągane dochody. Rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł co miesiąc, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. 500 plus jest zwolnione z podatku dochodowego.

500 plus przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z rodziców może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. 250 zł miesięcznie.

O świadczenie 500 plus może ubiegać się także opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie), opiekun prawny dziecka albo - w wyjątkowych sytuacjach - dyrektor domu opieki społecznej (tj. gdy dziecko przebywa w domu pomocy społecznej a rodzice nie uczestniczą w opiece nad dzieckiem i nie spełniają warunków uprawniające do otrzymania świadczenia).

Co w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej?

Zgodnie z wprowadzonymi od 2022 r. zmianami 500 plus przysługuje na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Mogą się o nie ubiegać:

rodziny zastępcze,

osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Ważne! Jeśli dziecko skończy w trakcie okresu świadczeniowego 18 lat, wypłata świadczenia nastąpi ostatni raz w miesiącu, w którym dziecko ma 18. urodziny i zostanie pomniejszona proporcjonalnie o liczbę dni, przypadających w tym miesiącu, kiedy dziecko będzie już pełnoletnie.

Konieczny wniosek 500+

Ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać pieniądze musisz złożyć wniosek na każdy okres świadczeniowy. Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i będzie trwał do 31 maja 2024 r. Wniosek składasz wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

Portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

bankowości elektronicznej

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS

Ważne! Wymóg elektronicznego składania wniosków dotyczy również osób ubiegających się o 500 plus na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby takie wnioski składają tylko poprzez portal PUE ZUS (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka na formularzu SW-O, zaś dyrektorzy placówek na formularzu SW-D).

500 plus - kiedy wypłata świadczenia?

Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica. Cała kwota na wszystkie dzieci wpływa w ramach jednego przelewu.

Termin wypłaty zależy od daty, kiedy złożysz prawidłowo wypełniony wniosek.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać pieniądze w czerwcu 2023 r. wniosek złóż w terminie do 30 kwietnia 2023.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r.

Natomiast, jeśli złożysz wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy można przystąpić do programu 500+?

Rodzice lub opiekunowie w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek. Jeśli złożysz wniosek w trakcie trwania okresu świadczeniowego, świadczenie jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. W przypadku nowonarodzonego dziecka musisz złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wtedy prawo do świadczenia otrzymasz z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Pamiętaj! W przypadku dzieci nowonarodzonych do dnia 31 maja 2023 r., rodzice składają dwa wnioski - zarówno na okres świadczeniowy 2022/2023 , który zakończy się 31 maja 2023 oraz na kolejny nowy okres 2023/2024, który rozpocznie się 1 czerwca 2023.

Rodzina jest naszym priorytetem - komentarz minister Marleny Maląg

− W trudnych czasach – najpierw pandemii COVID-19, a dzisiaj inflacji wywołanej rosyjską agresją i wojną w Ukrainie – programy społeczne nabierają szczególnego znaczenia. Jako odpowiedzialni rządzący gwarantujemy, że niezależnie od okoliczności świadczenia nie zostaną odebrane, zawieszone, ich wypłaty nie zostaną opóźnione. To gwarancja bezpieczeństwa i pewność, że dodatkowe środki trafią do rodzin w terminie. Rodzina zawsze jest naszym priorytetem − mówi Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

− 1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500+. Rodzice i opiekunowie dobrze wiedzą, w jaki sposób wnioskować o 500+, nic się tutaj nie zmieniło – wciąż zrobimy to za pośrednictwem portalu Emp@tia MRiPS, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej − dodaje minister Marlena Maląg.

− Rodzice, nie czekajcie – złóżcie wniosek jak najszybciej. To tylko chwila, a będą Państwo spokojni i pewni, że w natłoku codziennych spraw nie umknie Wam ten ważny krok. Przypominam, że złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia − apeluje minister Marlena Maląg.

