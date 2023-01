Testament notarialny – czym jest i dlaczego warto go sporządzić? Jak przechowywać testament?

Spis treści

Szalejąca drożyzna wpływa też na ceny leków, rosną wydatki zwłaszcza na zakup leków nierefundowanych. Najbardziej drożeją środki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Stosunkowo niewiele rosną ceny specjalistycznych nierefundowanych leków na receptę.

Refundowane leki wydawane są osobom ubezpieczonym na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną. Obowiązują następujące poziomy odpłatności:

bezpłatny

ryczałtowy – kwota 3,20 zł

50 proc.

30 proc.

Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2023

Ministerstwo Zdrowia co dwa miesiące przedstawia nową listę leków refundowanych Od 1 stycznia 2023 podwyżkami objęto aż 428 leków, m.in. podrożało wiele leków wziewnych Nie są już refundowane dwa popularne leki na cukrzycę: Tresiba Penfill i Tresiba Flextouch. Ale obniżyły się stawki 292 produktów. O prawie o połowę staniały leki przyjmowane przez pacjentów onkologicznych. Na liście pojawiły się nowe pozycje, a wśród nich preparaty dla diabetyków. Chodzi o leki zawierające gliptyny, które poprawiają wydzielanie insuliny (najtańszy z nich kosztuje 10 zł). Od stycznia jest też zupełnie refundowany ważny lek na zapalenia jelit oraz stawów – Tullex.

Wyższa cena leków recepturowych

Odpłatność za lek recepturowy od 1 stycznia 2023 r. wynosi 17,50 zł w porównaniu do 15,10 zł w 2022 r.

Leki recepturowe są to leki wykonywane w aptece na podstawie recepty lekarskiej. Odpłatność stanowi 0,5 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga podwyżka ceny leków recepturowych będzie w lipcu 2023.

Wyższe limity refundacji wyrobów medycznych

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady refundacji wyrobów medycznych, a limity na wiele produktów zostały znacząco podwyższone. Zmiany dotyczą m.in. cukrzyków czy stomików. Mniej zapłacą też osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi - znacznie podwyższono limity na wózki aktywne i elektryczne. Nowe korzystniejsze zasady dotyczą sprzętu wspomagającego oddychanie. Limit refundacyjny na sprzęt CPAP został rozdzielony na dwa elementy – maskę i aparat. Zyskają pacjenci z mukowiscydozą i pierwotną dyskinezą. Wzrosły limity na wyroby płaskodziane, czyli odzież uciskową oraz wyroby chłonne tj. pieluchomajtki lub wkładki. Podwyższono limity na aparaty słuchowe, soczewki i lupy.

Bezpłatne "Leki 75 plus"

Dużą pomocą jest możliwość otrzymania darmowych leków dla seniorów. Takie prawo mają osoby powyżej 75. roku życia, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Na liście darmowych leków znajduje się ok. 2 tys. preparatów stosowanych w leczeniu chorób wieku podeszłego.

Ulga na leki w 2023 roku

Ulga na leki stanowi element ulgi rehabilitacyjnej. Umożliwia odliczenie od podatku wydatków ponoszonych m.in. na leki, ale tylko tych na receptę zleconych przez lekarza specjalistę. Od podatku nie można odliczyć kosztów suplementów diety czy środków opatrunkowych, nawet jeśli zalecił je lekarz. Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które mają status osoby niepełnosprawnej, nie wystarczy status emeryta. Nie ma górnego pułapu wysokości ulgi, ale jest ona naliczana od wydatków, które przekroczyły w danym miesiącu 100 zł.

W 2022 r. ulga na leki praktycznie została zlikwidowana dla większości seniorów. To skutek reformy podatkowej. Osoby z przychodem do 30 tys. zł, w tym emeryci ze świadczeniami do 2 500 zł brutto miesięcznie nie płacą podatku dochodowego PIT, nie mogą więc dokonać odliczenia kosztów leków od podatku. Ulgę na leki wciąż można odliczyć, mając emeryturę lub rentę wyższą niż 2 500 zł brutto miesięcznie.

