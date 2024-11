USA dorzuca 4 mld dolarów do budowy atomu w Polsce! Podpisano list intencyjny

Podniesienie wieku emerytalnego coraz bliżej! Tylko to może uratować seniorów

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podały, że amerykańska instytucja finansowania rozwoju DFC U.S. International Development Finance Corporation rozważa wsparcie projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej równowartością ponad 4 miliardów złotych. - Zainteresowanie zadeklarowano w liście intencyjnym podpisanym 12 listopada br. przez DFC - zaznaczyła spółka. - Zaangażowanie tego ważnego podmiotu ma dla nas nie tylko wymiar finansowy. To oznaka zainteresowania administracji amerykańskiej naszym projektem – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor pionu finansowego PEJ Wojciech Rosiński. Jak dodał, podpisany list intencyjny odzwierciedla efekty wielomiesięcznych rozmów prowadzonych przez PEJ z tą instytucją jak również innymi wiodącymi instytucjami z rynku amerykańskiego, zainteresowanymi nie tylko polską, ale i światową transformacją energetyczną.

- DFC jest zaangażowana w zwiększanie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. List intencyjny stanowi krok w kierunku zmniejszenia regionalnej zależności od eksportu rosyjskiej energii, a jednocześnie wyraża dążenie do wzmocnienia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy – dodała szefowa DFC ds. inwestycji Agnes Dasewicz.

PEJ przypomniała, że list intencyjny z DFC to kolejny dokument dotyczący finansowania projektu elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Podobną deklarację, na równowartość ok. 70 mld zł, złożył wcześniej amerykański Export-Import Bank (Exim Bank), w wyniku wieloletnich rozmów z amerykańską firmą Westinghouse, w których od ubiegłego roku brały udział PEJ i Bechtel. Westinghouse i Bechtel wchodzą w skład amerykańskiego konsorcjum realizującego inwestycję PEJ na Pomorzu. Zarówno DFC jak i Exim Bank należą do wiodących instytucji finansowych na świecie.