Masz firmę? Do 1 kwietnia 2025 r. masz czas na założenie adresu do e-Doręczeń.

Nowelizacja ustawy wiatrakowej przyjęta przez rząd

Po wtorkowym posiedzeniu rządu, Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który przewodniczył obradom, poinformował, że Rada Ministrów zapoznała się z projektem nowelizacji ustawy wiatrakowej i "co do zasady, kierunkowo, go przyjęła, ale ostateczne formalne potwierdzenie nastąpi w trybie obiegowym do piątku tego tygodnia".

Wicepremier wyjaśnił, że w toku prac, również na ostatnim etapie, pojawiły się dodatkowe uwagi, np. Prokuratury Generalnej. Dodał, że wszyscy ministrowie jeszcze w tym tygodniu będą mogli się odnieść "do zmian zaproponowanych po ostatecznym etapie dialogu, konsultacji". Według niego, pozostałe prace to "doprecyzowanie niektórych elementów i skierowanie projektu na posiedzenie Sejmu".

Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że projekt "trafi do Sejmu przed kolejnym posiedzeniem".

Szczegóły nowelizacji. Odległości i ograniczenia

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje zniesienie wprowadzonej w 2016 roku zasady 10H, czyli zakazu budowy wiatraków w odległości mniejszej niż 10-krotność ich wysokości wraz z wirnikiem od zabudowań mieszkalnych. Obecne przepisy dopuszczają pod pewnymi warunkami zmniejszenie tej odległości do 700 m. Projektowane przepisy mają wyznaczyć odległość minimalną 500 m.

Ponadto, minimalna odległość turbiny od granicy parku narodowego ma wynieść 1500 m, od określonych obszarów Natura 2000 - 500 m. Restrykcją tą mają zostać objęte sąsiedztwa obszarów Natura 2000 utworzonych w celu ochrony siedlisk nietoperzy i ptaków.

Elastyczność w lokowaniu elektrowni wiatrowych

Nowelizacja zawiera przepisy o repoweringu (modernizacji turbin) i minimalną odległość od dróg krajowych (1H). Wojewoda może nakazać rozbiórkę wiatraków bliżej niż 1H od drogi. Wiatraki nie będą mogły powstawać na obszarach o znaczeniu dla wojska (MCTR, MRT). Nowelizacja modyfikuje ustawę o OZE, umożliwiając zaliczenie energii sprzedanej po cenach ujemnych na poczet rozliczeń.

Wprowadza się system wsparcia dla biometanu powyżej 1 MW i regulacje dla gazociągu bezpośredniego biogazu. Zamiast zgody Prezesa URE, wystarczy zawiadomienie.

Polecany artykuł: Rząd inwestuje w budownictwo społeczne i budowę mieszkań 45 mld zł