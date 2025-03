Majątek prokurator Ewy Wrzosek. Co zawiera jej ostatnie oświadczenie majątkowe

45 mld zł na mieszkania! Rząd inwestuje w budownictwo społeczne i komunalne

Rząd planuje przeznaczyć aż 45 mld zł na rozwój budownictwa społecznego i komunalnego w latach 2025-2030. O szczegółach poinformował minister rozwoju Krzysztof Paszyk, przekazując, że rząd przyjął założenia projektu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Projekt przewiduje przedłużenie aktualnego programu Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) o jeden rok. Ostateczny termin na składanie wniosków ma zostać przesunięty z 2024 r. na 2025 r. z jednoczesnym zwiększeniem budżetu programu z 4,5 mld zł nie 7 mld zł.

"Jest to kwota odpowiadająca zgłaszanemu przez inwestorów z programu SBC zapotrzebowaniu na środki zwrotne i która pozwoli na równomierny rozwój mieszkalnictwa na wynajem" - zaznaczyli autorzy projektu o ocenie skutków regulacji.

Ponadto przewidziany w projekcie maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na zasilenie Funduszu Dopłat ma wynieść w 2026 r. blisko 6 mld zł; w 2027 r. – 6,86 mld zł; w 2028 r. – 8 mld zł; w 2029 r. – 9 mld zł; w 2030 r. – 10 mld zł. To pokazuje, że rząd planuje systematycznie zwiększać wsparcie dla budownictwa społecznego i komunalnego w kolejnych latach.

Mieszkalnictwo społeczne a komunalne

Mieszkalnictwo społeczne to forma budownictwa mieszkaniowego, która ma na celu zapewnienie dostępu do mieszkań osobom o niskich i średnich dochodach, które nie są w stanie nabyć lub wynająć mieszkania na warunkach rynkowych. Natomiast mieszkalnictwo komunalne to forma mieszkalnictwa społecznego, w której mieszkania są własnością gminy (lub związku międzygminnego) i są wynajmowane osobom spełniającym określone kryteria, najczęściej dochodowe i socjalne.

