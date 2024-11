Uwielbiana kasjerka z Biedronki zachęca do zakupów. Zobacz, co wyprawia

Pracownica Biedronki podbija sieć

"Pyśka" to pracownica Biedronki, która jest niezwykle popularna wśród użytkowników TikToka. Często wrzuca do sieci pomysłowe filmy, w których najczęściej w zabawny sposób pokazuje codzienne zdarzenia i ze swojej pracy. Często pokazywała także błędy klientów, które obserwuje w czasie zmian w sklepie - pisze goniec.pl. Jej filmiki są oglądane nawet miliony razy. Tiktoterka pokazuje też sytuacje mniej śmieszne. Niedawno pokazała, jak zachowują się klienci przy kasie. Na jednej ze scen możemy zobaczyć, jak klientka wyciąga pieniądze z portfela, ale wcześniej ślini dłoń. Jak zareagowała kasjerka na tą bulwersującą sytuację? Próbowała chwycić banknot przez paragon. Ten fragment wzbudził wiele emocji wśród internautów.

Hit TikToka. Pracownica Biedronki reklamuje zakupy

Furorę na TikToku zrobił też filmik, w którym "Pyśka reklamuje zakupy w Biedronce. Razem z koleżanką przez ponad minutę w żartobliwy sposób zachęcają do odwiedzenia sklepów sieci. Nagranie zaczyna się od wejścia do sklepu klientki granej przez inną pracownicę. Na powitanie "Pyśka" żongluje przed nią cytrusami. Jak widzimy, to wywarło wrażenie na klientce, która pokazuje, aby włożyć produkty do koszyka. Jak możemy przeczytać z opisu, "grunt to dobrze zareklamować" towar. W kolejnych scenach pracownica Biedronki reklamuje bakłażana i tańczą z mopem. Wszystkie te produkty wpadają do koszyka zakupów.

Nagranie "Pyśki" bardzo spodobało się internautom, filmik bardzo ich rozbawił.

- "Dobra przekonany jestem, kupuję tę Biedronkę. Brawo za pomysł i wykonanie" – pochwalił nagranie jeden z widzów.