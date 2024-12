W 2025 roku wzrost PKB znów przyspieszy. Wiadomo, co się dzieje z polską gospodarką

PKB Polski

"W ubiegłym miesiącu spekulowaliśmy o możliwych przyczynach nieco rozczarowującego wyniku PKB w trzecim kwartale. GUS potwierdził, że spowolnienie spowodowała konsumpcja gospodarstw domowych, która w ujęciu realnym wzrosła o zaledwie 0,3 proc. r/r, przy medianie prognoz na poziomie 3,1 proc. Wkład spożycia prywatnego we wzrost PKB spadł do zaledwie 0,2 pkt proc. wobec 2,6 pkt proc. z drugiego i 2,7 pkt proc. z pierwszego kwartału" - czytamy w dzienniku.

Okazuje się, że w ujęciu rok do roku nakłady brutto na środki trwałe wzrosły realnie w trzecim kwartale o zaledwie 0,1 proc., "dane o nakładach inwestycyjnych dużych firm sugerują, że w tym roku sektor prywatny z inwestycjami ciągle pozostaje na minusie" - podano.

"Pomimo rozczarowujących danych za trzeci kwartał pozostajemy optymistyczni co do wyników gospodarki w kolejnych miesiącach. Już w 2024 r., pomimo negatywnych zaskoczeń, wzrost PKB w ujęciu realnym będzie pewnie bliski 3 proc. wobec zaledwie 0,1 proc. z 2023 r. W 2025 r. spodziewamy się, że wynik ten uda się dodatkowo poprawić o ok. 1 pkt proc." - podkreślono. "Spodziewane przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji przy wysokim wkładzie we wzrost PKB ze strony popytu konsumpcyjnego będzie, naszym zdaniem, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w 2025 r." - podsumowano.

Definicje PKB

Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) to jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju stosowany w rachunkach narodowych. Produkt krajowy brutto opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego państwa w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). PKB stanowi miarę wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego produktu krajowego brutto oraz dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. Przy obliczaniu wartości produktu krajowego brutto kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.