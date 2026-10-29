W Action kupisz hit za 54,90 zł. Działa jak drogi sprzęt, a nie musisz przepłacać

Domowa strefa odnowy w zasięgu ręki

Obecny sezon wyraźnie pokazuje, że dbanie o własne samopoczucie przestało być luksusem zarezerwowanym dla nielicznych. Z naszego przeglądu jednoznacznie wyłania się absolutny faworyt – Pistolet do masażu Silvergear za 54,90 zł. To urządzenie idealnie wpisuje się w silny trend świadomej regeneracji organizmu. Zaprojektowany jako kompaktowy sprzęt wibracyjny, oferuje w zestawie aż cztery dedykowane głowice do różnych partii mięśni oraz wygodne etui podróżne. Co sprawia, że tak bardzo się wyróżnia? Przede wszystkim przenosi funkcjonalność, z którą zazwyczaj spotykamy się w znacznie droższych, profesjonalnych modelach sportowych, prosto do naszego domowego zacisza. To świetny punkt wyjścia dla każdego, kto szuka chwili relaksu po długim dniu pracy bez nadwyrężania domowego budżetu.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Pistolet do masażu Silvergear

Klimatyczne oświetlenie, które reaguje na twoje potrzeby

Inteligentny dom to nie tylko wygoda, ale też niezwykły klimat, który możemy swobodnie kreować. W nowym asortymencie szczególną uwagę zwracają elementy oświetlenia sterowane aplikacją, pozwalające zbudować kinową atmosferę we własnym salonie.

Prawdziwym technologicznym odkryciem jest Inteligentny synchronizator HDMI z taśmą LED LSC Smart Connect (99,95 zł). To zaawansowane rozwiązanie RGBIC dynamicznie dopasowuje barwy podświetlenia do obrazu wyświetlanego na telewizorze, gwarantując niesamowite wrażenia podczas seansów. System świetnie uzupełnia Inteligentna lampa ścienna Wall Washer LSC Smart Connect za 24,95 zł, która precyzyjnie rozprasza światło na ścianach, tworząc spójny ekosystem współpracujący z jedną aplikacją. Jeśli szukacie czegoś do urozmaicenia biura lub strefy rozrywki, warto spojrzeć na Inteligentne taśmy LED LSC Smart Connect za 39,95 zł. Komplet czterech elastycznych pasków oferuje możliwość sterowania nie tylko smartfonem, ale też załączonym fizycznym pilotem, co bywa niezwykle wygodne. Z kolei sezonowym znaleziskiem o dużej wartości praktycznej są Świąteczne lampki do wielokrotnego ładowania za 14,95 zł. Dzięki portowi USB-C i wbudowanemu akumulatorowi raz na zawsze rozwiązują irytujący problem szybko wyczerpujących się baterii w dekoracjach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Sprytne gadżety, które uprzyjemniają codzienność

Technologia ma nam przede wszystkim ułatwiać życie i dostarczać pozytywnych wrażeń. Wśród rynkowych propozycji wytypowaliśmy jeszcze dwa urządzenia, które urzekają estetyką wykonania oraz niezwykle pragmatycznym podejściem do znanych nam już formatów.

Miłośników monitorowania własnego organizmu na pewno zainteresuje Inteligentna waga łazienkowa (34,90 zł). Zamiast tradycyjnego sprzętu otrzymujemy nowoczesny, szklany panel z subtelnie ukrytym wyświetlaczem cyfrowym, który płynnie łączy się ze smartfonem, pomagając w utrzymaniu zdrowych nawyków. Dla szukających odrobiny niezobowiązującej rozrywki świetnym odkryciem okazuje się z kolei Dron piankowy (Foam Plane) za 39,95 zł. To wyjątkowo mądre rozwiązanie dla początkujących pasjonatów latania – lekka obudowa z pianki sprawia, że sprzęt bez trudu przetrwa twarde lądowania i zderzenia, pozwalając na bezstresową zabawę na jednym z trzech dostępnych poziomów prędkości.