W Biedronce ruszyła promocja 2+1 gratis na Wszystkich Świętych. Chryzantemy w niskich cenach

Anna Wojnowska
2026-10-27 19:54

Przygotowania do Wszystkich Świętych ruszają pełną parą, a Biedronka przygotowała wyjątkową okazję dla wszystkich planujących dekorację grobów bliskich. W dniach od 26 do 31 października w sklepach sieci obowiązuje fantastyczna promocja na kwiaty doniczkowe. Sprawdź, jak kupić chryzantemy i wrzosy w świetnych cenach.

Budynek sklepu Biedronka. Na miniaturze trzy kolorowe chryzantemy. O promocji na Wszystkich Świętych czytaj na Eska.
Autor: AI/ Materiały prasowe Wielka promocja na kwiaty w Biedronce przed 1 listopada! Chryzantemy kupisz w akcji 2+1 gratis

Chryzantemy w rewelacyjnej promocji 2+1 gratis. Jaki rozmiar wybrać?

W tym tygodniu w Biedronce znajdziesz ogromny wybór chryzantem doniczkowych w kultowej akcji 2+1 gratis. Przy zakupie trzech sztuk najtańszą z nich otrzymasz całkowicie za darmo.

Jeśli szukasz kompaktowych roślin, idealna będzie chryzantema średniokwiatowa w doniczce 17 cm w cenie promocyjnej 7,33 zł (zamiast ceny regularnej 10,99 zł, co daje 3,66 zł oszczędności). Wyjątkowo efektownie prezentuje się także trójkolorowa Chryzantema Trio Dark o średnicy 17 cm, dostępna za 7,99 zł (zamiast 11,99 zł, oszczędzasz 4,00 zł).

Dla osób stawiających na klasyczne rozwiązania świetnym wyborem będzie chryzantema średniokwiatowa w doniczce 21 cm za 11,33 zł (regularnie 16,99 zł, oszczędność 5,66 zł) oraz okazała wersja 23 cm za 13,33 zł (zamiast 19,99 zł, oszczędzasz 6,66 zł).

W ofercie nie zabrakło również popularnych polskich odmian. Chryzantema polska Time w doniczce 19 cm kosztuje po rabacie 11,33 zł (regularna cena 16,99 zł), a wersja wielkokwiatowa w tym samym rozmiarze to wydatek 12,66 zł (przed rabatem 18,99 zł, oszczędzasz 6,33 zł). Z kolei okazała Chryzantema wielkokwiatowa Time w doniczce 21 cm dostępna jest za 13,33 zł (zamiast 19,99 zł, oszczędność 6,66 zł).

kwiaty 1 listopada Biedronka
Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Piękne wrzosy i wrzośce w supercenach. Trwała alternatywa na groby

Chryzantemy to niejedyne rośliny, po które warto sięgnąć przed świętem. W dyskoncie znajdziesz też bardzo trwałe gatunki wrzosowate, które idealnie znoszą jesienne chłody i świetnie wyglądają na pomnikach.

W bardzo okazyjnej cenie kupisz klasyczny wrzos doniczkowy Garden Girl w doniczce 11 cm – kosztuje zaledwie 7,99 zł w ramach superceny. Jeśli wolisz rośliny o delikatnych dzwoneczkach, urokliwy wrzosiec w doniczce 11 cm kupisz za 9,99 zł.

Dla miłośników naprawdę imponujących akcentów florystycznych przygotowano Wrzos XL w doniczce o średnicy 12 cm. Ten gęsty i okazały okaz kupisz w supercenie za 24,99 zł.

kwiaty na 1 listopada w Biedronce
Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Jak działa promocja 2+1 gratis na chryzantemy? Zasady i haczyki

Zanim ruszysz na zakupy, warto poznać dokładne warunki akcji rabatowej. Przy zakupie 3 sztuk chryzantem doniczkowych rabat jest naliczany automatycznie przy kasie, a cena najtańszego produktu zostaje odjęta.

Co najważniejsze, można dowolnie mieszać wszystkie rodzaje i rozmiary chryzantem doniczkowych. Rabat o wartości 33,3% zostaje wtedy proporcjonalnie rozłożony na wszystkie trzy wybrane kwiaty.

Pamiętaj jednak o drobnym haczyku: podawane w ofercie promocyjnej ceny dotyczą wyłącznie samych roślin w doniczkach produkcyjnych. Cena nie obejmuje ozdobnych osłonek ani zniczy widocznych na zdjęciach w gazetce.

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