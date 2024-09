i Autor: Shutterstock

Surowce

W Polsce odkryto wielkie złoża ropy. Będziemy drugim Kuwejtem?

Jak informuje Orlen, firma odkryła złoża ropy w województwie lubuskim. Złoża Rzeczyca szacowane są na ponad 500 tys. ton ropy. To jedno największych odkryć ropy naftowej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Oznacza to, że uwzględniając planowane wydobycie, dodatkowe wpływy do budżetu gminy mogą wynieść nawet milion złotych rocznie – szacuje Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.