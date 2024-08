Wyniki Orlenu za drugi kwartał 2024. Spółka przedstawiła dane

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Wyniki finansowe Grupy Orlen

W komunikacie prasowym koncern podał, że Grupa Orlen, mimo rosnącej presji otoczenia makroekonomicznego, zakończyła drugi kwartał tego roku z zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO, z wyłączeniem efektu regulacji, na poziomie 11,3 mld zł, wyższym o 8 proc. rok do roku. Jak podkreślono, pozytywny wpływ na wynik miał segment energetyki.

"Do osiągnięcia dobrego rezultatu przyczyniło się też zwiększenie wolumenów w segmencie wydobycia, które kompensowało negatywny wpływ makro" - zaznaczył jednocześnie Orlen. Koncern wyliczył przy tym, że w ciągu sześciu miesięcy tego roku przeznaczył 14 mld zł na inwestycje wspierające transformację energetyczną i zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Prezes Orlenu: Budujemy zupełnie nowy ład korporacyjny

- "Zgodnie z zapowiedzią: przyspieszyliśmy. Budujemy zupełnie nowy ład korporacyjny oparty na przejrzystych zasadach. W pierwszym półroczu przyjęliśmy niemal we wszystkich spółkach grupy jednolitą politykę zarządzania bezpieczeństwem pracy, co już teraz przełożyło się na obniżenie współczynnika wypadkowości (kw/kw) Realizujemy strategię zwiększania mocy w energetyce odnawialnej. Wpłynie to nie tylko na wzmocnienie naszego segmentu energetyki, ale stopniowo w przyszłości poprawi również profil emisyjności naszej produkcji - stwierdził prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Wskazał również, że w sierpniu spółka podpisała przedwstępną umowę przejęcia farm fotowoltaicznych i farmy wiatrowej od portugalskiej grupy EDPR. - Jedną decyzją zwiększyliśmy o 1/3 portfel OZE grupy Orlen - podkreślił.

W drugim kwartale 2024 r. Grupa ORLEN wypracowała:

* Przychody na poziomie 69,5 mld zł

* EBITDA LIFO z wyłączeniem efektu regulacji w wysokości 11,3 mld zł

* Przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 6 mld zł

W drugim kwartale 2024 r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości blisko 2,6 mld zł.. Koncern utrzymał wysoki stopień wykorzystania mocy rafineryjnych, sięgający 90 proc.

Zysk EBITDA na poziomie 4,1 mld zł zanotował w drugim kwartale br. segment gazu. Import gazu wzrósł w tym czasie o 10 proc. (r/r), z czego LNG stanowiło 48 proc. W efekcie utrzymujących się bardzo trudnych warunków makroekonomicznych, segment petrochemii osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie (-) 180 mln zł. Jednocześnie o 8 proc. (r/r) wzrosły wolumeny sprzedaży produktów petrochemicznych. Segment energetyki w drugim kwartale br. zanotował wynik EBITDA na poziomie ok. 2 mld zł. Łączna moc zainstalowana w Grupie ORLEN wyniosła 5,6 GWe. Obecnie już blisko 70 proc. energii elektrycznej w Grupie wytwarzane jest z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem.

EBITDA segmentu detalicznego w drugim kwartale br. wyniosła 893 mln zł. Dobry wynik został wypracowany dzięki wyższej o 18 proc. sprzedaży, w tym w Polsce o ponad 10 proc.. Sieć ORLEN powiększyła się w ciągu roku o 348 nowoczesnych stacji paliw, których łącznie koncern ma już 3 505 w siedmiu krajach Europy.