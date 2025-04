Pędy chmielu – dzikie warzywo o niezwykłej wartości

Pędy chmielu, które w Polsce rosną na dziko i są często traktowane jako niepożądane pnącza, w krajach zachodnich osiągają zawrotne ceny. W Belgii i Holandii kilogram tych roślin potrafi kosztować nawet tysiąc euro.

Na zachodzie Europy pędy chmielu uchodzą za rarytas. Ich smak i tekstura porównywane są do szparagów, a dostępność – bardzo ograniczona. Sezon trwa zaledwie kilka tygodni, od końca marca do połowy maja.

Melissa Cole w „The Guardian” zwraca uwagę, że rośliny te rosną sporadycznie, są niewielkie i trudne do znalezienia. Co więcej, tylko młode, miękkie pędy nadają się do spożycia – te starsze szybko stają się łykowate i niesmaczne.

W Polsce, jak zauważa Ewa Sandomierska z „Leśnych Wojaży”, chmiel rośnie dziko i oplata mury, ogrodzenia czy drzewa. Mimo to wiedza o jego kulinarnym potencjale wciąż nie jest powszechna.

Dlaczego w Polsce są ignorowane, a w Holandii warte tysiące

Choć roślina rośnie dziko w wielu regionach kraju, niewiele osób zdaje sobie sprawę z jej potencjału kulinarnego i rynkowego. Tymczasem w Belgii i Holandii pędy chmielu trafiają do najlepszych restauracji. Jak tłumaczy zielarka Ewa Czupryńska, najwyższe ceny osiąga specjalna odmiana uprawiana z myślą o rodzinie królewskiej w Holandii. To produkt niszowy, ekskluzywny, którego uprawa i zbiór wymaga specjalnych warunków.

Jak i kiedy zbierać pędy chmielu?

Zbieranie pędów chmielu nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Sezon na ich pozyskiwanie trwa krótko: od końca marca do połowy maja. Po tym okresie pędy twardnieją, stają się brązowe i tracą walory smakowe. Zbieranie należy przeprowadzać ręcznie – najlepiej łamać gałązki na wysokości około 15 cm. Idealne pędy mają do sześciu liści i powinny łatwo odchodzić od głównej łodygi. Jeśli się łamią z oporem lub są zbyt długie, oznacza to, że nie nadają się już do spożycia.

Pędy chmielu najlepiej jeść świeże lub zakonserwować. Można je gotować na parze, smażyć z masłem, dodawać do sałatek, a nawet marynować – podobnie jak szparagi.

Właściwości zdrowotne chmielu

Pędy chmielu zawierają związki wspierające układ trawienny, nerwowy i odpornościowy. W medycynie ludowej wykorzystywano je od wieków – głównie jako środek uspokajający i wspomagający sen.

Roślina działa łagodnie rozkurczowo, co może przynosić ulgę przy problemach żołądkowych, pędy wspomagają również walkę z zaparciami.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.