Bronisze: Krajowe nowalijki królują przed Wielkanocą

Dużym zainteresowaniem przed Wielkanocą cieszą się krajowe nowalijki. Jak poinformował ekspert rynku hurtowego w Broniszach, Maciej Kmera, "jak zawsze przed świętami wielkanocnymi jest wielu kupujących, w świeże warzywa zaopatrują się małe sklepy, kupcy z bazarków i targowisk". Na straganach można znaleźć szeroki wybór świeżych warzyw, które idealnie pasują do wielkanocnego menu. "Jest już polska rzodkiewka, szczypiorek, koperek, szpinak, szparagi, a nawet fasolka szparagowa ze szklarni. Pojawił się w sprzedaży rabarbar" – wyliczał Maciej Kmera. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w świeże i zdrowe produkty prosto od polskich rolników.

Ceny nowalijek w Broniszach

W połowie przedświątecznego tygodnia ceny nowalijek kształtowały się następująco: pęczek koperku kosztował 2,5 zł; natka – 1,5 zł; rzodkiewka – 2,25 zł; szczypiorek – 1,5 zł/kg; sałata masłowa – 3 zł, a za kilogram szpinaku trzeba było zapłacić 8,5 zł, zaś za kilogram fasolki szparagowej 42 zł.

Jaja i inne produkty na Wielkanoc

Przed Wielkanocą dużym zainteresowaniem cieszą się również jaja. Cena jaj ściółkowych (M) wynosi 0,95 - 1,25 zł za sztukę. Na rynku hurtowym nie brakuje także ubiegłorocznych warzyw, choć dostępność białej kapusty (3,5 zł/kg) i kapusty pekińskiej (7,5 zł/kg) jest ograniczona. Podaż pomidorów i ogórków jest natomiast wysoka. Pomidory malinowe (16 bm.) kosztowały 12,5 zł/kg, a ogórki krótkie spod osłon kosztowały 7 zł/kg (z importu – 6 zł/kg).

Ceny owoców i pierwsze truskawki

Drogie są krajowe owoce, a trudno jest dostać jabłka wysokiej jakości. Kosztują one powyżej 4 zł za kg. W sumie polskie owoce są o 40 proc. droższe niż przed rokiem. Kończy się też import owoców cytrusowych. Pojawiły się natomiast polskie truskawki ze szklarni, ale na razie oferta jest bardzo niewielka. Zdaniem Kmery, więcej krajowych truskawek pojawi się ok. za dwa tygodnie. Obecnie w Broniszach oferowane są importowane truskawki m.in. z Grecji, które kosztują 14 zł/kg.

Porównanie cen rok do roku

Porównując ceny rok do roku, cały badany koszyk produktów – krajowych i importowanych owoców i warzyw – jest o ok. 15 proc. droższy. Kmera zwrócił uwagę, że trzeba jednak uwzględnić fakt, że są to ceny przedświąteczne, czyli nieco wyższe. Koszyk krajowych warzyw jest o ok. 11,7 proc. wyższy niż przed rokiem. Najbardziej podrożała kapusta biała i czerwona oraz rzodkiewka. Tańsza jest za to cebula i marchew. Warzywa importowane są o 3,7 proc. droższe. Natomiast ceny owoców importowanych wzrosły o ok. 17 proc., najbardziej podrożały ananasy i pomarańcze.

