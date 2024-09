W tej sieci już nie zapłacisz gotówką! Klienci są wściekli

Nie wolno płacić gotówką

Przybywa możliwości płatności bezgotówkowej. Jednak jeszcze jest niewiele miejsc, w których to jest tylko możliwość płatności kartą czy za pomocą aplikacji. Wciąż nie dziwi nas to, że jakiś mały punkt handlowy ma trudności z obsługą terminali płatniczych. Za to jakie jest nasze zdziwienie, kiedy to okazuje się, że w danym sklepie czy kawiarni nie można płacić gotówką. Intensywnie sytuację na rynku i w przyzwyczajeniach klientów zmienia Tesco. Właśnie brytyjska sieć ograniczyła płatności gotówkowe w 40 kawiarniach zlokalizowanych w supermarketach. W unowocześnionych kawiarniach nie przyjmuje się gotówki, ale i kart podarunkowych. Okazuje się jednak, że klienci nie byli na taką zmianę gotowi. Jeden z użytkowników platformy X tak opisał swoją wizytę w unowocześnionej kawiarni Tesco: W kawiarni Tesco nie można już złożyć zamówienia u obsługi, trzeba skorzystać z automatu. Wielu starszych ludzi było zdezorientowanych.

Jak na opinie klientów reaguje sieć? Rzecznik Tesco w rozmowie z brytyjskimi mediami, że zmiany zostały dobrze przyjęte i zmniejszyły kolejki. Pracownicy kawiarni mają być nadal dostępni, aby pomóc klientom, którzy mają problemy z nową formą płatności.

Karta czy gotówka? Klient ma wybór

Czy w Polsce taki model punktu usługowo-handlowego byłby możliwy? Okazuje się, że nasze przepisy utrudniają wprowadzenie tego typu rozwiązań. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek umożliwić klientom wybór formy zapłaty: gotówkowej lub bezgotówkowej.

