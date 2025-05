Wakacje z wojskiem? Armia płaci prawie 6 tys. zł za "pracę sezonową"

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) zachęca do spędzenia wakacji w mundurze. W ramach projektu "Wakacje z Wojskiem" uczestnicy mogą nie tylko sprawdzić się w roli żołnierza, ale także zarobić prawie 6 tys. zł brutto. To idealna propozycja dla maturzystów, studentów i wszystkich szukających pracy sezonowej połączonej z budowaniem obronności kraju. Wakacje z wojskiem to szansa na zdobycie nowych umiejętności i rozpoczęcie kariery w armii.

MON zachęca do udziału w projekcie "Wakacje z Wojskiem"

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) rozpoczęło rekrutację do kolejnej edycji projektu "Wakacje z Wojskiem". Jak informuje Business Insider, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz aktywnie promuje inicjatywę, zachęcając Polki i Polaków w wieku 18-35 lat do spędzenia wakacji z armią. Projekt ten ma być "elementem budowania odporności naszego państwa i społeczeństwa". MON podkreśla, że to coś więcej niż tylko szkolenie – to realna szansa na zdobycie nowych umiejętności i rozpoczęcie kariery w wojsku, a przy okazji możliwość zarobienia prawie 6 tys. zł brutto.

Na czym polega projekt i ile można zarobić?

Projekt "Wakacje z Wojskiem" to 27-dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy mają okazję poznać realia służby wojskowej, zdobyć nowe umiejętności i wiedzę z zakresu obronności. Jak podaje Business Insider, na uczestników czeka wynagrodzenie w wysokości prawie 6 tys. zł brutto. To sprawia, że "Wakacje z Wojskiem" mogą być atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnej pracy sezonowej.

Kto może wziąć udział w "Wakacjach z Wojskiem"?

MON kieruje projekt "Wakacje z Wojskiem" do szerokiego grona odbiorców. Jak podaje Business Insider, szczególnie mile widziane są zgłoszenia od tegorocznych maturzystów, studentów oraz osób poszukujących pracy sezonowej lub ciekawego zajęcia na wakacje. "Służba w tym wypadku może stanowić również ciekawą i pożyteczną alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej" – podkreśla MON.

Harmonogram i lokalizacje szkoleń w ramach projektu

Szkolenia w ramach projektu "Wakacje z Wojskiem" odbywają się w trzech turnusach: 9 czerwca, 14 lipca i 18 sierpnia. Jak informuje Business Insider, zajęcia realizowane są aż w 70 lokalizacjach na terenie całej Polski, co pozwala każdemu zainteresowanemu znaleźć jednostkę odpowiadającą jego preferencjom. Chętni mogą sprawdzić się m.in. jako żołnierz wojsk lądowych, marynarz, żołnierz desantu, czołgista czy rakietowiec.