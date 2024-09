Walczą z powodzią i dostaną podwyżki! Wyższe pensje dla żołnierzy WOT

Larwy i pleśń w owocach z Ukrainy. Towar miał trafić do Polski

Tańsze dolary i franki. Co z euro? Jakie są kursy walut [19.092024]?

Takie podwyżki dostaną żołnierze

Nowe stawki wynagrodzeń dla żołnierzy obowiązują wstecznie od 1 lipca 2024 r., co oznacza, że otrzymają wyrównanie za pełnione obowiązki od tej daty, pomimo opóźnień w procedurze legislacyjnej. Rozporządzenie przewiduje wzrost stawek dziennych w zależności od stopnia wojskowego i stanowiska zajmowanego przez żołnierza.

Takie będą podwyżki:

wzrost wynagrodzeń dla żołnierzy szeregowców od 16,8% do 19,9%,

podwyżki dla podoficerów w granicach od 10,3% do 19,7%,

wzrost wynagrodzeń dla oficerów do 7,5%.

W tabeli opublikowanej wraz z rozporządzeniem określono szczegółowe stawki dzienne uposażeń, które obowiązują od 1 lipca 2024 r. Przykładowo, szeregowi mogą liczyć na dzienne uposażenie w wysokości 169 zł, podczas gdy generałowie otrzymają stawkę wynoszącą 626 zł.

Jak podaje portal i.pl, wysokość wynagrodzenia dla żołnierza różni się w zależności od stopnia:

szeregowi zarabiają od 4560 do 4630 zł miesięcznie,

podoficerowie od 5160 do 6250 zł,

oficerowie od 6300 do 9240 zł,

generałowie od 11 400 do 17 750 zł.

Warto także zaznaczyć, że wojskowym przysługuje także szereg bonusów. Wśród dodatkowych świadczeń znajduje się: trzynasta pensja oraz stażowe, specjalne, kompensacyjne i służbowe, dodatki motywacyjne dla podoficerów i szeregowych, dodatek za rozłąkę (w 2024 r. było to 810 zł miesięcznie) oraz zwrot kosztów przejazdu do rodziny, jeśli wojskowy służy poza miejscem zamieszkania, świadczenie motywacyjne (1500 zł dla żołnierzy ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy oraz 2500 zł dla żołnierzy ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy).

Na liście benefitów znajdziemy również: nagrody jubileuszowe przyznawane po 20 i więcej latach służby (w wysokości od 75 proc. do nawet 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami), nagrody uznaniowe, wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków i za pełnienie służby poza granicami kraju (misje wojskowe), ryczałt za przeniesienie służbowe w wysokości 3000 zł, zasiłek osiedleniowy – od 3000 zł w przypadku żołnierza, który osiedlił się bez rodziny, do 15 000 zł w przypadku żołnierza, który przesiedlił się z rodziną.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Zieliński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.