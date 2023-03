Waloryzacja 2024. O ile wzrosną emerytury w przyszłym roku? Są twarde dane [TABELE]

Waloryzacja emerytur 2023

Emerytury w Polsce są co roku waloryzowane. Chodzi o to, by niwelować skutki inflacji i dostosowywać wysokość emeryckich świadczeń do gospodarczej rzeczywistości. Każdego roku waloryzacja jest inna. Ważnym czynnikiem składającym się na wskaźnik waloryzacji jest właśnie wspomniana inflacja. Prawidłowość jest taka: im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja. Zabieg ten jest wtedy skuteczny, gdy faktycznie wskaźnik waloryzacji przekroczy roczną inflację. W 2023 roku zwaloryzowano emerytury i renty aż o 14,8 proc. Stało się tak, gdyż inflacja roczna w roku poprzednim wyniosła 14,4 proc. Na tej podstawie średnia emerytura wypłacona w marcu 2023 wzrosła z 2,7 tys. zł brutto do blisko 3,1 tys. zł. Ale w dobie szalejącej inflacji pojawia się pytanie: czy faktycznie ta podwyżka będzie wystarczająca? I co ciekawe, odpowiedź jest pozytywna. Jak to możliwe?

Waloryzacja emerytur 2024

Narodowy Bank Polski podał właśnie prognozy inflacyjne na kolejne lata. W 2023 roku z 50 proc. prawdopodobieństwem inflacja wyniesie od 10,2 do 13,5 proc. Eksperci od systemów emerytalnych obstawiają zatem waloryzację 2024 na poziomie 12 proc. Zatem właśnie o 12 proc. mogą wzrosnąć w marcu 2024 roku emerytury i renty. Przykładowo średnia emerytura rzędu 2,7 tys. zł wzrośnie o blisko 300 zł. Seniorze, sprawdź w naszej galerii, o ile może wzrosnąć Twoja emerytura po waloryzacji 2024.

