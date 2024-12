Ważna decyzja RPP już wkrótce. Raty kredytów zagrożone?

Niedługo posiedzenie RPP. Co ze stopami procentowymi?

3 grudnia rozpocznie się dwudniowe i ostatnie w 2024 roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej podczas którego zapadną decyzję dotyczące stóp procentowych. Ostatni raz obniżono stopy procentowe ponad rok temu we wrześniu 2023 roku, przed wyborami parlamentarnymi (przez co wielu polityków z ówczesnej opozycji sugerowało, że była to decyzja polityczna).

Z kolei w trakcie ostatniego posiedzenia w listopadzie 2024 roku, RPP zdecydowało się na pozostawienie stóp procentowych na obecnym poziomie, czyli 5,75 proc. dla stopy referencyjnej NBP. Do tej pory utrzymywanie stóp argumentowano m.in. ponownym wzrostem inflacji do 5 proc. (odczyt z października) Jednak jak wynika ze wstępnego odczytu GUS za listopad, wskaźnik znowu spadł poniżej tej granicy, więc nie można wykluczać również odważniejszych ruchów w kwestii stóp procentowych.

Wygląda jednak na to, że możemy na to trochę poczekać. Członek RPP Henryk Wnorowski w Radiu Białystok stwierdził, że najbliższa obniżka może być dyskutowana dopiero w marcu 2025 roku, "ale nie wcześniej". Rada będzie oczekiwać na stabilizację inflacji i pozytywną projekcję. W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej Adam Glapiński.

Poseł w Sejmie apelował o obniżki stóp procentowych

O obniżki stóp zaapelowano nawet z mównicy Sejmowej. Poseł Lewicy Arkadiusz Sikora zwrócił się do prezesa NBP i członków RPP o obniżkę na najniższym posiedzeniu.

- Uchwalając ustawę mrożącą ceny energii w przyszłym roku, dajemy argument członkom RPP do obniżki stóp procentowych. Dzięki temu ceny energii w przyszłym roku nie wpłyną znacząco na wzrost inflacji - argumentował Sikora.

Poseł argumentował, że banki centralne m.in. USA, ECB (Europejski Bank Centralny), Bank Anglii, czy Narodowy Bank Szwajcarii przystąpiły do obniżek stóp procentowych. Sikora zauważył, że wysoki poziom stóp procentowych sprawił, że zyski banków w 2024 roku przekroczyły zyski z 2023 roku w ciągu ośmiu miesięcy! Jego zdaniem utrzymywanie stóp na obecnym poziomie hamuje polską gospodarkę.

- Wysokie stopy procentowe dzisiaj dławią polską gospodarkę i są wielkim obciążeniem dla gospodarstw domowych i osób, które wzięły kredyty na zakup mieszkań. Liczymy na to, że w przyszłym tygodniu RPP skokowo obniży stopy procentowe - powiedział poseł Lewicy.

Czy coś się faktycznie zmieni, dowiemy się już w środę 4 grudnia.