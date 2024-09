Ważne dla Polaków. Brytyjczycy wprowadzają zmianę dla przyjezdnych

Od podróżnych, w tym Polaków, będzie wymagany nowy cyfrowy dokument

ETA jest przeznaczona dla obywateli państw objętych ruchem bezwizowym przyjeżdżających do Zjednoczonego Królestwa bądź przejeżdżających przez nie tranzytem. Jej wprowadzanie zaczęło się stopniowo w zeszłym roku. Obecnie jest ona wymagana tylko od obywateli sześciu państw Rady Krajów Zatoki Perskiej.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem obywatele tych państw pozaeuropejskich, którzy nie muszą mieć wizy, by podróżować do Wielkiej Brytanii, mogą się ubiegać o wydanie ETA od 27 listopada, zaś sam dokument będzie od nich wymagany od 8 stycznia 2025 roku. Następnie system ten zostanie rozszerzony o obywateli tych państw europejskich, którzy nie muszą mieć wizy, by podróżować do Wielkiej Brytanii - co dotyczy także obywateli Polski. ETA będzie od nich wymagana od 2 kwietnia, zaś składać wniosek o jej wydanie będą mogli od 5 marca.

ETA będzie ważna przez dwa lata (lub do upływu ważności paszportu) i zezwala na odbycie wielokrotnych podróży do Zjednoczonego Królestwa lub na jednorazowe pobyty do sześciu miesięcy w celach turystycznych, odwiedzin rodziny i przyjaciół, biznesowych lub na studia krótkoterminowe.

Pozwala także na przyjazd do Wielkiej Brytanii na okres do 3 miesięcy w ramach ulgi wizowej dla pracowników kreatywnych; na przyjazd do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia dozwolonego płatnego zajęcia krótkoterminowego (chodzi np. o sportowców, artystów, prawników, uczestników konferencji); na tranzyt przez Wielką Brytanię, w tym bez przechodzenia przez brytyjską kontrolę graniczną.

ETA nie pozwala natomiast na przebywanie w Wielkiej Brytanii dłużej niż 6 miesięcy; na wykonywanie płatnej lub bezpłatnej pracy dla brytyjskiej firmy lub jako osoba samozatrudniona; na ubieganie się o zasiłki; na mieszkanie w Wielkiej Brytanii poprzez częste lub następujące po sobie wizyty.

ETA nie będzie wymagana od posiadaczy paszportów brytyjskich, irlandzkich i brytyjskich terytoriów zamorskich. Nie będzie także wymagana od osób, które mają prawo do mieszkania, pracowania lub studiowania w Wielkiej Brytanii, w tym poprzez przeznaczony dla obywateli państw UE status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej (taki status ma zdecydowana większość Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii).

ETA nie będzie również wymagana od osób, które zgodnie z prawem mieszkają w Irlandii, mają obywatelstwo kraju objętego ruchem bezwizowym z Wielką Brytanią, a wjeżdżają do Wielkiej Brytanii z Irlandii, Wyspy Man lub Wysp Normandzkich. Nie będzie też wymagana od obywateli krajów nieobjętych ruchem bezwizowym, gdyż ci nadal będą musieli ubiegać się o wizy.

ETA będzie cyfrowo podpięta do paszportu podróżnego i według brytyjskiego rządu ułatwi dokładniejszą kontrolę bezpieczeństwa przed rozpoczęciem podróży do Zjednoczonego Królestwa, tak aby zapobiec nadużyciom systemu imigracyjnego.

Wniosek o wydanie ETA będzie można składać poprzez aplikację "UK ETA App" lub poprzez stronę internetową. Uzyskanie dokumentu ma zająć zazwyczaj nie więcej niż trzy dni robocze.

Szczegółowe informacje na temat procesu uzyskiwania dokumentu znajdują się na pod adresem internetowym: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta

Ponadto ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że osobom, które muszą posiadać wizę, aby mieszkać, pracować lub studiować w Zjednoczonym Królestwie, wydawana teraz będzie eWiza, stanowiąca cyfrowy dowód statusu imigracyjnego i zastępująca dokumenty imigracyjne w formie papierowej.

