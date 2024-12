Ważne świadczenie z ZUS pójdzie w górę. Podwyżka dla niemałej grupy Polaków

Świadczenie z ZUS

Waloryzacja świadczeń z ZUS odbywa się raz w roku w marcu, choć w przypadku inflacji przekraczającej 5 proc. może wystąpić druga waloryzacja. Ale już z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę ważne gospodarczo parametry takie jak inflacja i wzrost wynagrodzeń, wylicza się wskaźnik waloryzacji emerytur, dodatków do nich oraz rozmaitych innych świadczeń z ZUS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wstępnie już w czerwcu, że zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego, by w 2025 roku renty i emerytury wzrosły o co najmniej 6,78 proc. Ile w takiej sytuacji może wynieść w 2025 roku renta socjalna? Renta socjalna odpowiada wartości najniższej emerytury, która to obecnie wynosi 1780,96 zł brutto. Infor wyliczył, że przy waloryzacji na poziomie 6,78 proc. od marca 2025 roku renta socjalna wzrosłaby o 120,75 zł, osiągając poziom 1901,71 zł brutto.

Ale pojawiła się także prognoza wskaźnika waloryzacji przygotowana przez Dziennik Gazetę Prawną, która wskazuje na wzrost świadczeń z ZUS o 5,52 proc., co przełoży się na wzrost renty socjalnej o 98,31 zł - do 1879,27 zł brutto. Z kolei Rzeczpospolita pisze, że z najświeższych założeń rządu Donalda Tuska wynika, iż wskaźnik waloryzacji będzie na poziomie 5,82 proc. i wówczas renta socjalna wyniosłaby w 2025 roku 1884,61 zł brutto po podwyżce o 94 zł.

Zgodnie z przepisami waloryzacja rent i emerytur nastąpi 1 marca 2025 roku. Czy będzie to jedyna podwyżka tych świadczeń, w tym renty socjalnej, w przyszłym roku? To zależy od poziomu inflacji, bo rząd zapowiedział, że jeśli przekroczy 5 procent, rozważy kolejną waloryzację w 2025 roku.

Dla kogo renta socjalna

Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna to świadczenie z ZUS dla osób pełnoletnich, które z powodu naruszenia sprawności organizmu są całkowicie niezdolne do pracy. Do przyznania tej renty nie liczy się staż pracy, ale żeby ją uzyskać trzeba spełnić pewne warunki:

być osobą pełnoletnią,

mieć orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem przez Ciebie 18 roku życia; w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):w szkole lub w szkole wyższej - zanim skończyłeś 25 lat, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ubiegając się o rentę socjalną, trzeba wykazać się odpowiednimi dokumentami. Podstawą jest wniosek o rentę socjalną, do którego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki; zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9) wypełnione przez lekarza; inną dokumentację medyczną; zaświadczenie z pracy mówiące o terminie zawartej umowy i kwocie przychodu; wywiad zawodowy; oświadczenie o posiadaniu nieruchomości rolnej przekraczającej 5 hektarów.