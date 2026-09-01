Ważne zmiany w ZUS od 1 września. Wielu emerytów dostanie mniejsze pieniądze

ZUS wprowadza kluczowe zmiany w limitach dorabiania do świadczeń, które od września 2026 roku mogą zaskoczyć tysiące Polaków.

Zarówno dolny, jak i górny próg zarobkowy, po przekroczeniu których świadczenie zostanie obniżone lub zawieszone, ulegną obniżeniu.

Sprawdź, czy te restrykcyjne zasady dotyczą Ciebie i jak uniknąć utraty części lub całości swojej wcześniejszej emerytury lub renty.

Wraz z nadejściem września wchodzą w życie nowe progi finansowe ogłoszone przez ZUS. Dla sporej grupy dorabiających emerytów i rencistów oznacza to konieczność dokładniejszego planowania swoich przychodów. Nowe limity są bowiem odczuwalnie niższe niż te, które obowiązywały jeszcze w sierpniu.

Nowe limity dorabiania do emerytury mniej łaskawe dla portfela

Od 1 września bezpieczny próg dodatkowego przychodu kurczy się do kwoty 6463,20 zł brutto miesięcznie. Stanowi to dokładnie 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za drugi kwartał 2026 roku.

Dla wielu osób ta zmiana może być bardzo odczuwalna. Do końca sierpnia limit ten wynosił bowiem 6694,10 zł brutto. Oznacza to, że od teraz bezpieczna granica zarobków spada o 230,90 zł. Jeśli zarobki seniora balansowały dotychczas na granicy dopuszczalnego limitu, musi teraz zachować szczególną ostrożność.

Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie?

Zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu dolnego progu, czyli kwoty 6463,20 zł brutto, pod warunkiem, że miesięczny przychód nie będzie wyższy niż 12 003,10 zł brutto. W takim przypadku ZUS może zmniejszyć wypłacaną wcześniejszą emeryturę lub rentę. Obniżka odpowiada kwocie przekroczenia niższego limitu, z uwzględnieniem ustawowej maksymalnej kwoty zmniejszenia.

Zdecydowanie poważniejszy scenariusz czeka tych, którzy przekroczą górną granicę. Zarobienie kwoty powyżej 12 003,10 zł brutto miesięcznie (co stanowi 130 procent przeciętnego wynagrodzenia) spowoduje całkowite zawieszenie wypłaty emerytury lub renty.

Warto zauważyć, że ten górny próg również mocno spadł - jeszcze w sierpniu wynosił on 12 431,80 zł brutto. Różnica wynosi aż 428,70 zł, co wymaga od pracujących seniorów jeszcze większej dyscypliny w kontrolowaniu swoich pensji.

Nie wszyscy emeryci muszą pilnować limitów ZUS

Nowe kwoty nie dotyczą jednak każdego seniora, który dorabia do świadczenia. Limity są istotne przede wszystkim dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego oraz dla rencistów objętych zasadami zmniejszania i zawieszania świadczeń.

Kluczowa jest więc granica wieku. Kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą co do zasady dorabiać do emerytury bez ograniczeń. W ich przypadku wysokość dodatkowych zarobków nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia emerytury. Dlatego hasło o „limitach dorabiania dla emerytów” może być mylące. Zmiana od 1 września dotknie przede wszystkim tych, którzy pobierają świadczenie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Osoby, których dotyczą limity, powinny poinformować ZUS o podjęciu pracy oraz przewidywanej wysokości przychodów. Służy do tego formularz EROP, który można złożyć w placówce Zakładu lub za pośrednictwem eZUS.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]