i Autor: Piotr Mastalerz Gdy warstwa zbrojona wyschła, pomalowano ściany gruntem podkładowym pod tynk

Podatki

Ważny termin płatności dla właścicieli nieruchomości. Nie przegap!

Podatek od nieruchomości – już wkrótce upływa termin ostatniej raty za 2023 r. Dotyczy to podatników zobowiązanych do zapłaty kwoty większej niż 100 zł. Jeśli kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, to płatność jest jednorazowa.