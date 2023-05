Wiceprezes Pekao o sztucznej inteligencji. "Musimy mieć świadomość zagrożeń, jakie ze sobą niesie"

Impact 2023. Wiceprezes banku Pekao SA Jarosław Fuchs

- Często postrzegamy sztuczną inteligencję jako przeglądarkę, którą nam odpowiada na pytania, albo mówimy, żeby nam skomponowała utwór, czy namalowała obraz, ale myślę, że trzeba patrzeć na to w bardziej złożony sposób. Mam kontakt z naukowcami, którzy pracują nad sztuczną inteligencją, nad którą pracują wiele lat i mówią, że musimy mieć świadomość, co za sobą to niesie. Jako prosty przykład - mamy 8 mld ludzi na świecie, sztuczna inteligencja sprawdzi zasoby kuli ziemskiej i dojdzie do wniosku, że wystarczy nam zasobów np. na 3 mld. I co zrobić z resztą? Czy wirus, czy choroba. Bo sztuczna inteligencja nie ma emocji, chyba że się ich nauczy, ale to jest jeszcze dalsza przyszłość - mówił Jarosław Fuchs wiceprezes Banku Pekao SA.

Jak mówił w rozmowie z nami, raczej trudno sobie wyobrazić, aby sztuczna inteligencja podejmowała decyzję i w żadnej instytucji finansowej raczej długo sobie nikt na to nie pozwoli. Nie wykluczył jednak tego, że w przyszłości sztuczna inteligencja może kompletnie zmienić model prowadzenia biznesu w bankowości i tym samym trzeba będzie w oka mgnieniu zmienić całą strategię. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.

Impact 2023 - Jarosław Fuchs