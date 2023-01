Nowoczesna bankowość. Ponad 60 proc. Polaków wybiera mobilne aplikacje bankowe

Czy czeka nas samochodowy "boom"? Co trzeci Polak planuje zakup samochodu w 2023 roku

Jak wskazali autorzy badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022", korzystanie z aplikacji mobilnej swojego banku jest najbardziej rozpowszechnione wśród Polaków w wieku 18-29 lat (96 proc. respondentów w tej grupie wiekowej). Na drugim miejscu są osoby przed 40 rokiem życia (81 proc.). Wśród respondentów w przedziale 40-49 lat aplikacji mobilnej używa 62 proc. ankietowanych.

Mariusz Ożga z Santander Consumer Banku zwrócił uwagę, że bankowości mobilnej najczęściej używają respondenci ze średnich miast (od 50 do 250 tys. osób) oraz z metropolii - odpowiednio: 73 proc. i 67 proc. Dodał, że aplikacje bankowe są również chętnie wykorzystywane przez ankietowanych ze średnim lub wyższym wykształceniem (odpowiednio 67 i 73 proc.).

Najrzadziej do bankowości mobilnej logują się seniorzy (54 proc. respondentów w grupie 60-69 lat i 67 proc. w przedziale 70-79 lat), mieszkańcy wsi (43 proc.) oraz ankietowani z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (52 proc.).

Mobilna bankowość. Dodatkowe funkcje przyciągają użytkowników

Pytani o dodatkowe funkcjonalności aplikacji mobilnej banku, z jakich korzystają, respondenci najczęściej wymieniali załatwianie spraw online przez e-urząd, np. wniosku o 500 plus czy bonu turystycznego (36 proc.). 23 proc. używa takiej aplikacji do doładowania telefonu. Na płatności za bilety parkingowe czy autostrady wskazało po 21 proc. badanych, a na opłacanie przejazdu komunikacją miejską - 16 proc. Do zamawiania taksówek bankowość mobilną wykorzystuje 9 proc. ankietowanych.

Badanie zrealizował na zlecenie Santander Consumer Banku Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w październiku 2022 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

