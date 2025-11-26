Zostawianie samochodu z włączonym silnikiem na postoju w obszarze zabudowanym jest zabronione i grozi mandatem do 300 zł.

Silnik może pracować na postoju maksymalnie 1 minutę; dłuższe działanie jest uznawane za wykroczenie.

Przepisy mają na celu ograniczenie hałasu i emisji spalin, zwłaszcza na osiedlach i w centrach miast.

Niewłaściwe odśnieżenie samochodu przed jazdą, np. zakryte tablice czy zaśnieżone szyby, może skutkować mandatami do 3000 zł.

Zakaz nagrzewania auta przed jazdą – co mówią przepisy

Poranne zostawianie auta „na wolnych obrotach” ma ogrzać kabinę i ułatwić odśnieżanie, ale bywa wykroczeniem. Prawo o ruchu drogowym wskazuje, kiedy praca silnika na postoju jest zakazana. Zgodnie z art. 60 § 2 pkt 3 zabrania kierującemu:

* oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu, * używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasem, * pozostawiania włączonego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (z wyjątkiem pojazdów wykonujących czynności na drodze).

Poza terenem zabudowanym, gdy kierowca jest przy aucie, a silnik nie hałasuje i nie kopci, przepisy nie są naruszane. Problem w tym, że większość takich sytuacji ma miejsce na miejskich parkingach, czyli tam, gdzie obowiązuje zakaz.

Jak długo silnik może pracować na postoju

Postój to unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż 1 minuta i niewynikające z ruchu drogowego. Oznacza to, że po minucie silnik powinien zostać wyłączony. To rozwiązanie ma ograniczać hałas oraz emisję spalin na osiedlach i w centrach miast. Zasada działa też latem – nie wolno chłodzić auta klimatyzacją przy pracującym silniku tylko dla wygody.

Kary i obowiązek odśnieżenia samochodu

Za pracujący silnik na postoju grozi mandat do 300 zł. Zimą trzeba też zadbać o widoczność i bezpieczeństwo: śnieg i lód należy usunąć z szyb, dachu, maski, reflektorów, lusterek i tablic rejestracyjnych. Nieczytelne tablice mogą kosztować do 500 zł, zaśnieżone światła – 300 zł, a jazda z nieodśnieżonymi szybami („jazda na czołgistę”) nawet 3000 zł.

PTNW - Modzelewski