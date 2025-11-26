Mandaty dla kierowców zimą. Srogo zapłacisz za grzanie auta na wyłączonym silniku

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-11-26 13:56

Zimowe nagrzewanie auta na postoju może skończyć się mandatem, bo prawo przewiduje zakaz pracy silnika w obszarze zabudowanym dłużej niż minutę - przypomina forsal.pl. Za złamanie przepisów kierowcy zapłacą nawet 300 zł, a kolejne kary grożą za źle odśnieżony samochód. Warto więc wcześniej przygotować ciepłe ubranie i zestaw do odśnieżania.

Uśmiechnięta kobieta w zimowej czapce i kurtce za kierownicą samochodu, na który pada śnieg. Scena symbolizuje kłopoty kierowców z przepisami zimą, o których przeczytasz na Super Biznes. Auto ma zaśnieżone lusterka, a szyby pokryte są kroplami wody.

i

Uśmiechnięta kobieta w zimowej czapce i kurtce za kierownicą samochodu, na który pada śnieg. Scena symbolizuje kłopoty kierowców z przepisami zimą, o których przeczytasz na Super Biznes. Auto ma zaśnieżone lusterka, a szyby pokryte są kroplami wody.
Super Biznes SE Google News
  • Zostawianie samochodu z włączonym silnikiem na postoju w obszarze zabudowanym jest zabronione i grozi mandatem do 300 zł.
  • Silnik może pracować na postoju maksymalnie 1 minutę; dłuższe działanie jest uznawane za wykroczenie.
  • Przepisy mają na celu ograniczenie hałasu i emisji spalin, zwłaszcza na osiedlach i w centrach miast.
  • Niewłaściwe odśnieżenie samochodu przed jazdą, np. zakryte tablice czy zaśnieżone szyby, może skutkować mandatami do 3000 zł.

Zakaz nagrzewania auta przed jazdą – co mówią przepisy

Poranne zostawianie auta „na wolnych obrotach” ma ogrzać kabinę i ułatwić odśnieżanie, ale bywa wykroczeniem. Prawo o ruchu drogowym wskazuje, kiedy praca silnika na postoju jest zakazana. Zgodnie z art. 60 § 2 pkt 3 zabrania kierującemu:

 * oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu, * używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasem, * pozostawiania włączonego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (z wyjątkiem pojazdów wykonujących czynności na drodze).

Poza terenem zabudowanym, gdy kierowca jest przy aucie, a silnik nie hałasuje i nie kopci, przepisy nie są naruszane. Problem w tym, że większość takich sytuacji ma miejsce na miejskich parkingach, czyli tam, gdzie obowiązuje zakaz.

Jak długo silnik może pracować na postoju

Postój to unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż 1 minuta i niewynikające z ruchu drogowego. Oznacza to, że po minucie silnik powinien zostać wyłączony. To rozwiązanie ma ograniczać hałas oraz emisję spalin na osiedlach i w centrach miast. Zasada działa też latem – nie wolno chłodzić auta klimatyzacją przy pracującym silniku tylko dla wygody.

Kary i obowiązek odśnieżenia samochodu

Za pracujący silnik na postoju grozi mandat do 300 zł. Zimą trzeba też zadbać o widoczność i bezpieczeństwo: śnieg i lód należy usunąć z szyb, dachu, maski, reflektorów, lusterek i tablic rejestracyjnych. Nieczytelne tablice mogą kosztować do 500 zł, zaśnieżone światła – 300 zł, a jazda z nieodśnieżonymi szybami („jazda na czołgistę”) nawet 3000 zł.

PTNW - Modzelewski

Polecany artykuł:

Płaca minimalna 2026 ustalona! Tyle wyniesie od 1 stycznia
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków?
Pytanie 1 z 15
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”?
Borewicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MANDATY
ODŚNIEŻANIE SAMOCHODU
KIEROWCY ZIMA