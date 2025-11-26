- W grudniu 2025 roku, dzięki nowelizacji przepisów, czekają nas aż trzy niedziele handlowe (7, 14, 21 grudnia), co daje dodatkowy dzień na przedświąteczne zakupy.
- Wigilia (24 grudnia) będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza zamknięcie większości dużych sklepów; zakupy trzeba zaplanować najpóźniej na 23 grudnia.
- 23 grudnia wiele sieci handlowych może wydłużyć godziny otwarcia nawet do późnego wieczora, aby umożliwić zakupy „na ostatnią chwilę”.
- W Wigilię otwarte będą małe sklepy (jeśli za ladą stanie właściciel), stacje benzynowe, piekarnie i niektóre sklepy franczyzowe (np. Żabka).
Kalendarz zakupów przed świętami
Tegoroczne przygotowania do Bożego Narodzenia będą prostsze dla tych, którzy lubią robić zakupy w weekendy. W grudniu 2025 wypadają bowiem aż trzy niedziele handlowe. Oznacza to dodatkowy dzień na świąteczne sprawunki w porównaniu z poprzednimi latami, gdy handlowe były tylko dwie niedziele.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sklepy będą otwarte w następujące niedziele: 7 grudnia, 14 grudnia oraz 21 grudnia. To właśnie te daty staną się najważniejszymi punktami w kalendarzu przedświątecznych zakupów.
Zmiana wynika z nowelizacji uchwalonej przez Sejm 6 grudnia 2024 roku i podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę 24 grudnia 2024 roku. Ustawa wprowadziła nowe zasady zarówno w zakresie dni wolnych, jak i wyjątków od zakazu handlu w niedziele.
Jak czynne są sklepy 23 grudnia 2025?
23 grudnia 2025 roku będzie ostatnim dniem dużych zakupów przed świętami, bo następnego dnia większość sklepów pozostanie zamknięta z powodu wolnej Wigilii. Wiele sieci handlowych może więc zdecydować się na wydłużenie godzin pracy właśnie tego dnia. Klienci powinni przygotować się na to, że część dyskontów i supermarketów takich jak Biedronka, Lidl, Aldi, Dino czy Kaufland, będzie czynna dłużej niż zwykle — nawet do 23:00 lub 23:30 — aby rozładować przedświąteczny ruch i dać większą szansę na zakupy „na ostatnią chwilę”.
Wigilia 2025 – czy sklepy będą otwarte 24 grudnia?
Od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W praktyce oznacza to zakaz handlu w większości dużych sieci, dlatego zakupy trzeba będzie zaplanować najpóźniej na 23 grudnia 2025.
Gdzie zrobimy zakupy w Wigilię? Wyjątki od zakazu
Zakaz handlu 24 grudnia nie dotyczy wszystkich. Małe sklepy mogą działać, jeśli za ladą stanie właściciel. Dozwolona jest też nieodpłatna pomoc najbliższej rodziny, o ile nie są oni na co dzień zatrudnieni w placówce. Dotyczy to m.in. sklepów niezależnych i franczyzowych takich jak Sklepy ABC, Odido, Lewiatan, Chorten, Livio, Stokrotka Express czy Żabka. W Wigilię otwarte mogą być również stacje benzynowe, sklepy na dworcach kolejowych i autobusowych, a także piekarnie, cukiernie i wybrane punkty gastronomiczne.
