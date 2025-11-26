W grudniu 2025 roku, dzięki nowelizacji przepisów, czekają nas aż trzy niedziele handlowe (7, 14, 21 grudnia), co daje dodatkowy dzień na przedświąteczne zakupy.

Wigilia (24 grudnia) będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza zamknięcie większości dużych sklepów; zakupy trzeba zaplanować najpóźniej na 23 grudnia.

23 grudnia wiele sieci handlowych może wydłużyć godziny otwarcia nawet do późnego wieczora, aby umożliwić zakupy „na ostatnią chwilę”.

W Wigilię otwarte będą małe sklepy (jeśli za ladą stanie właściciel), stacje benzynowe, piekarnie i niektóre sklepy franczyzowe (np. Żabka).

Kalendarz zakupów przed świętami

Tegoroczne przygotowania do Bożego Narodzenia będą prostsze dla tych, którzy lubią robić zakupy w weekendy. W grudniu 2025 wypadają bowiem aż trzy niedziele handlowe. Oznacza to dodatkowy dzień na świąteczne sprawunki w porównaniu z poprzednimi latami, gdy handlowe były tylko dwie niedziele.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sklepy będą otwarte w następujące niedziele: 7 grudnia, 14 grudnia oraz 21 grudnia. To właśnie te daty staną się najważniejszymi punktami w kalendarzu przedświątecznych zakupów.

Zmiana wynika z nowelizacji uchwalonej przez Sejm 6 grudnia 2024 roku i podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę 24 grudnia 2024 roku. Ustawa wprowadziła nowe zasady zarówno w zakresie dni wolnych, jak i wyjątków od zakazu handlu w niedziele.

Jak czynne są sklepy 23 grudnia 2025?

23 grudnia 2025 roku będzie ostatnim dniem dużych zakupów przed świętami, bo następnego dnia większość sklepów pozostanie zamknięta z powodu wolnej Wigilii. Wiele sieci handlowych może więc zdecydować się na wydłużenie godzin pracy właśnie tego dnia. Klienci powinni przygotować się na to, że część dyskontów i supermarketów takich jak Biedronka, Lidl, Aldi, Dino czy Kaufland, będzie czynna dłużej niż zwykle — nawet do 23:00 lub 23:30 — aby rozładować przedświąteczny ruch i dać większą szansę na zakupy „na ostatnią chwilę”.

Wigilia 2025 – czy sklepy będą otwarte 24 grudnia?

Od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W praktyce oznacza to zakaz handlu w większości dużych sieci, dlatego zakupy trzeba będzie zaplanować najpóźniej na 23 grudnia 2025.

Gdzie zrobimy zakupy w Wigilię? Wyjątki od zakazu

Zakaz handlu 24 grudnia nie dotyczy wszystkich. Małe sklepy mogą działać, jeśli za ladą stanie właściciel. Dozwolona jest też nieodpłatna pomoc najbliższej rodziny, o ile nie są oni na co dzień zatrudnieni w placówce. Dotyczy to m.in. sklepów niezależnych i franczyzowych takich jak Sklepy ABC, Odido, Lewiatan, Chorten, Livio, Stokrotka Express czy Żabka. W Wigilię otwarte mogą być również stacje benzynowe, sklepy na dworcach kolejowych i autobusowych, a także piekarnie, cukiernie i wybrane punkty gastronomiczne.

PTNW - Modzelewski