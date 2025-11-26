Powołania na komisję wojskową rozpoczną się w lutym 2026 roku i potrwają do końca kwietnia

Kto dostanie wezwanie do wojska w 2026 roku?

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało listę osób, które muszą stawić się przed komisją wojskową. Grupę podstawową stanowią mężczyźni urodzeni w 2007 roku. To właśnie oni otrzymają większość wezwań.

Lista obejmuje również mężczyzn urodzonych w latach 2002-2006, którzy do tej pory nie stawili się na komisję. Nowością jest powołanie kobiet urodzonych w latach 1999-2007, ale wyłącznie tych wykonujących zawody medyczne.

Wezwanie otrzymają także osoby po 60. roku życia, które mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej oraz osoby, którym kończy się czasowy brak zdolności do służby.

Komisja wojskowa 2026 – kluczowe terminy

Powołania rozpoczną się w lutym 2026 roku i będą trwały do 30 kwietnia 2026 roku. Każda wezwana osoba otrzyma pisemne zawiadomienie z dokładną datą i miejscem stawiennictwa.

Warto regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową, ponieważ ignorowanie wezwania może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Jakie dokumenty zabrać na komisję wojskową?

Udając się na komisję, należy przygotować komplet dokumentów. Potrzebny będzie dowód osobisty lub paszport oraz aktualna dokumentacja medyczna – wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy.

Wezwana osoba musi również przynieść aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający wykształcenie lub kontynuację nauki.

Czy komisja wojskowa to wcielenie do armii?

Stawienie się na komisji nie oznacza natychmiastowego wcielenia do wojska. To standardowa procedura mająca na celu uzupełnienie danych w ewidencji wojskowej.

"Jest to standardowa procedura prowadzona cyklicznie. Kończy się to wydaniem zaświadczenia o spełnionym obowiązku. To wszystko nie ma tam żadnych ukrytych intencji, nie wiąże się z żadnym natychmiastowym powołaniem na ćwiczenia wojskowe" – wyjaśnia cytowany przez portal Rynek Zdrowia ppor. Dawid Śladek z wojskowego centrum rekrutacji w Gorzowie Wielkopolskim.

Kategorie wojskowe – co oznaczają?

Podczas komisji każda osoba otrzyma jedną z czterech kategorii określających zdolność do służby:

Kategoria A – pełna zdolność do służby wojskowej. Osoba może być powołana do służby bez ograniczeń.

– pełna zdolność do służby wojskowej. Osoba może być powołana do służby bez ograniczeń. Kategoria B – czasowa niezdolność do służby wojskowej. Dotyczy osób z przejściowymi problemami zdrowotnymi.

– czasowa niezdolność do służby wojskowej. Dotyczy osób z przejściowymi problemami zdrowotnymi. Kategoria D – niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju. W razie mobilizacji możliwe ponowne badania.

– niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju. W razie mobilizacji możliwe ponowne badania. Kategoria E – trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Co grozi za niestawienie się na komisji wojskowej?

Ignorowanie wezwania na komisję to poważne wykroczenie. Osobom, które nie stawią się w wyznaczonym terminie, grozi grzywna przymuszenia.

W skrajnych przypadkach możliwe jest również przymusowe doprowadzenie przez policję. "Nie powinniśmy w żaden sposób unikać tego wezwania. Przyjdźmy i spełnijmy swój obywatelski obowiązek" – apeluje ppor. Śladek.

Kto może być zwolniony z komisji wojskowej?

Zwolnienie z kwalifikacji wojskowej przysługuje wąskiej grupie osób. Dotyczy ono osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Z obowiązku stawiennictwa zwolnione są również osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dlaczego wzrasta liczba powołań?

Z roku na rok liczba wezwań na komisję wojskową rośnie. Główną przyczyną jest sytuacja geopolityczna, w tym trwająca wojna w Ukrainie.

Celem zwiększonych powołań jest aktualizacja danych w ewidencji wojskowej oraz określenie rzeczywistego potencjału obronnego kraju. Procedura ta pozwala na precyzyjne zaplanowanie działań w przypadku kryzysu.

